CRAR perdió ante Rowing

El Círculo Rafaelino de Rugby cayó este sábado como local ante Paraná Rowing por 28 a 15, en uno de los encuentros correspondientes a la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral, en la zona Reclasificación. Al cabo del primer tiempo se imponía el equipo Verde por 8 a 0.

En una tarde muy ventosa, la escuadra local sacó réditos en el primer tiempo de tener ese factor climático a favor y lo sufrió en el segundo tiempo. Del mismo modo, en ese período se dieron algunos fallos que generaron polémica del árbitro Fernando De Feo.

Promediando el segundo período, cuando CRAR ganaba 15 a 7, primero no convalidó un claro try que apoyó Pablo Villar cuando la pelota había traspasado el in goal, y un ratito después sucedió algo muy parecido, en ese caso con el ingresado Gastón Zbrun, aunque en ese aspecto cobró pelota trabada cuando los jugadores rafaelinos manifestaban que había apoyado. Ambas acciones sucedieron bajo los palos.

En cuanto al desarrollo del juego, el Verde no tuvo muchas opciones de manejar la pelota porque la presión del rival lo obligó a utilizar mucho el pie, donde Pablo Villar mostró su capacidad. El try de esa etapa llegó tras una buena entrada de José Williner, que luego continuó Matías Rocchi.

En el segundo tiempo se sabía que los paranaenses se iban a venir con todo y antes de los 5 minutos ya habían descontado. Igualmente una buena lectura de Maximiliano Bertholt para filtrarse en la defensa entrerriana le devolvió una ventaja de 8 puntos al local.

Después llegó lo que mencionábamos en cuanto al arbitraje y en los últimos 15 minutos la visita pisó el pie en el acelerador, pudo jugar en campo rival gracias al viento y dio vuelta la historia, dejando inclusive sin bonus defensivo al elenco local.



CRAR 15 - ROWING 28

Cancha: CRAR. Arbitro: Fernando De Feo.

Pre-Reserva: CRAR 7 - Rowing 41. Reserva: CRAR 5 - Rowing 41.

CRAR: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Matías Zbrun; Mariano Ferrero (c) y Franco Davicino; Juan P. Imvinkelried, Juan M. Imvinkelried y Facundo Aimo; Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Nahuel Robledo, José Williner, Joaquín Cescut, Esteban Rebaudengo; Santiago Kerstens. Head Coach: Enrique López Durando.

Cambios: Gastón Zbrun por Matías Zbrun; Federico Davicino por Aimo; Gastón Epelbaum por Franco Davicino y Ricardo Brown por Maximiliano Bertholt.

Rowing: Carlos Cura, Guillermo Macchi y Francisco Carbonell; Juan Lerena y Franco Dall Ava; Matías Mattei, Yamil Rezett y Tomás Acosta; Lucio Prati y Maximiliano Duerto; Juan Ledesma, Juan Taleb, Juan Laporta, Juan Grippo Arguelles; Francisco Taleb.

Cambios: Matías Ríos por Carbonell; Rafael Brollo por Lerena; Hipólito Buschiazzo por Rezett; Jerónimo Godoy por Lucio Prati y Lautaro Fernandez por Ledesma.

Primer tiempo: a los 26' penal Villar (C); 33' try Rocchi (C).

Segundo tiempo: a los 4' try de Juan Taleb conv. por Duerto (R); 6' try Bertholt conv. por Villar (C); 10' try penal (R); 25' try Mattei conv. por Duerto (R); 38' try de Godoy conv. por Duerto (R).



RESTO DE LA FECHA

Tilcara 31 – Logaritmo 22; Universitario de Santa Fe 19 – Los Caranchos 9; Provincial 20 – Alma Juniors 5 y Los Pampas 12 – La Salle 20.

Posiciones: Rowing 10 puntos; La Salle 9; CRAR, Tilcara, Universitario de Santa Fe, Provincial y Logaritmo 5; Los Caranchos 4; Pampas y Alma Juniors 0.

Próxima fecha (3ª): Rowing – Provincial; Los Caranchos – Tilcara; CRAR – Los Pampas; Alma Juniors – Universitario de Santa Fe y Logaritmo – La Salle.