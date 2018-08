"En innovación, Rafaela está muy por encima del promedio"

A Héctor Castello le gusta mucho hablar de innovación. Sabe y se resguarda con un ejemplo tras otro, sabiendo aún que el empresario rafaelino lo escucha y se abre ante cada idea. A Castello esto le encanta, se siente bien acá y no por nada hace años que trabaja con vínculos en Rafaela.

Cuando habla de innovar, propone ideas, cambia la perspectiva y sostiene, que "hace bien". Todo esto lo hace en una actividad organizada en conjunto entre la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), el CCIRR y la Fundación Banco Credicoop sobre la Importancia de la innovación tecnológica y empresarial en los procesos de desarrollo territorial. De hecho, así se llama la charla que está brindando. "En América Latina en general los países tienen poca inversión en los sistemas de innovación. Pero en Rafaela está por encima del promedio, con distintos programas que han bajado aquí a lo largo de los últimos 20 años, diría que están mejor que otro tipo de ciudades, aunque siempre se puede hacer mucho más", le dice a LA OPINION y destaca la gestión municipal, conjuntamente con el trabajo de la cámara comercial industrial, tiene que ver con la universidad, con el Centro Empresarial y con el programa de desarrollo territorial que se hizo en algún momento.

El licenciado Castello fue Especialista FOMIN Senior de la Representación Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), responsable de proyectos del Fondo Multilateral de Inversiones vinculados al incremento de la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas, y proyectos de Desarrollo Económico Local. Fue jefe de gabinete y funcionario de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Nación. Fue también, consultor en programas del PNUD, CEPAL, OEA, Ministerio de Economía y Cancillería, relacionados con comercialización internacional, integración regional, PyMEs y desarrollo local.

Por eso la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) propuso este encuentro sobre innovación, donde se analizó la importancia en la estrategia competitiva de las empresas y el papel de los sistemas territoriales. Se trataron diferentes diferentes perspectivas sobre el concepto en sí y cómo influye en el contexto de Latinoamérica, la innovación tecnológica y empresarial, sistemas territoriales y las políticas públicas para impulsar en este campo.

"Siempre hablamos de la innovación en las empresas, que no sólo tiene que ver con la innovación en productos, sino con la organización, con su forma de armar redes y otros tantos puntos más. Pero también revisamos la innovación de los servicios de apoyo, de lo que se llama sistema de innovación territorial y entre ellos, por ejemplo, estuvo el caso del Centro Empresarial de Rafaela, que jugó un papel muy importante y que cambió la forma de asistir a las pequeñas y medianas empresas, de una manera muy innovadora. Queremos saber cuál es la importancia de la innovación, tanto a nivel empresa como a nivel de territorio, para la competitividad de las empresas", explicó a este Medio Castello y sostuvo además que "estos temas tienen que ver mucho con la política económica y en estos momentos la economía no está contribuyendo a este tipo de cuestiones para promover la innovación en las empresas. Esto se puede reemplazar desde las empresas, las cámaras, las universidades, pero evidentemente es un momento difícil porque se cortó mucho los servicios de apoyo que tenían las empresas", dijo al respecto.

Castello hace muchos años que realiza distintos tipos de trabajo en nuestra ciudad desde el Banco Interamericano de Desarrollo, del año 1993 a esta parte para ser más certeros, y busca de alguna manera analizar puntos importantes que se vinculan a la innovación, algo que para el especialista, resalta demasiado en Rafaela.

A modo de cierre, se refirió al presente de nuestro país, a cómo influye la economía y cómo esto genera incertidumbre en muchos aspectos: "toda la semana me imaginé cómo hablarles a los empresarios en un momento tan crítico. Sin embargo, a través de innovación uno puede llegar a bajar costos e intentar ser más competitivos. Y muchas veces cuando la economía es más floreciente, los empresarios no dan mucha importancia en eso. En la época de crisis es cuando más buscan ver cómo encontrar algo de rentabilidad donde no la hay, y quizá es ahí donde agudizan el ingenio y hacen una cantidad de cambios, de cuestiones innovadoras que le permiten por lo menos estar un poco mejor", dijo Castello, remarcando que en líneas general "el empresario rafaelino no tiene dificultades para recibir el mensaje, siempre encontré gente que tenía ganas de escuchar cosas nuevas, de avanzar", sosteniéndolo con una sonrisa.