Investigan a un joven, presunto partícipe y su coartada escolar

En la edición de ayer adelantábamos información relacionada a un hecho de sangre ocurrido en un comercio de barrio San José, donde aparentemente en ocasión de robo, resultó gravemente herido un comerciante del rubro quiniela y almacén de ese barrio, identificado como Juan Carlos Ré, de 66 años, quien poco después de ocurridos los hechos y debido a la grave herida de bala recibida en la región del abdomen, debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Jaime Ferré.

Con el correr de las horas, y según fuentes calificadas, se tuvieron mayores precisiones respecto de este hecho.

Según lo recabado, Juan Carlos Ré estaba atendiendo su negocio de calle Arias 197 en barrio San José, cuando familiares del mismo que estaban en la cocina de la vivienda escucharon una explosión. Al mismo tiempo se escuchó un grito de Ré diciendo “me pegaron”. Se dirigieron al negocio y encontraron al hombre tirado en el piso con un disparo en el abdomen.

De inmediato personal de SIES 107 trasladó a Ré al hospital para su atención médica, ingresando en estado grave por lo que fue intervenido quirúrgicamente.



TESTIMONIOS Y UN

PRESUNTO PARTICIPE

Haciéndose presente en el lugar personal de Policía Científica, de la Policía de Investigación (PDI) y el fiscal de la causa Dr. Carlos Vottero, en el lugar se tomó una entrevista a un vecino, quien manifestó que escuchó un ruido “como un cohete” y vio a dos varones salir corriendo del negocio hacia un descampado situado al sur.

Posteriormente una vecina informó a su vez que su hija de 8 años se encontraba jugando en la calle y vio cuando dos personas de sexo masculino ingresaron al comercio, siendo que uno se quedó en la puerta mientras que el restante le tiró un tiro al comerciante.

Al individuo que se quedó en la puerta, testigos lo reconocieron como Martín S., quien tendría 17 años y vive a la vuelta del negocio asaltado.

Inmediatamente el fiscal ordenó una requisa en la vivienda situada “a la vuelta”, en calle santiago Rodríguez al 2500, donde habita el nombrado “Martín”, arrojando resultado negativo.

No obstante, según dichos de la madre de “Martín”, esta adujo que al momento de ocurrido el hecho, su hijo se encontraba en la Escuela Colón de esta ciudad, a la cual asiste.

Así, los investigadores tomaron contacto con personal de la Escuela para chequear la veracidad de esta coartada, quienes confirmaron que efectivamente el menor había asistido a clases, no pudiendo asegurar que haya permanecido en todo momento en el establecimiento, por lo que se continuaba con la investigación a los fines de poder entrevistar a sus compañeros y profesores, que puedan dar información fehaciente sobre el horario en que el menor se encontró en la escuela, no tomándose ninguna medida restrictiva contra el mismo por el momento, informaron fuentes calificadas.

Hasta el momento no estaba comprobado el faltante de mercaderías u otros elementos del local comercial.