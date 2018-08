Maradona disparó contra Tevez y Macri

De acuerdo a Diego Maradona, si Carlos Tevez "es macrista, ya no es más el Jugador del pueblo". Además, liquidó una vez más a Macri al decir que "no sabe lo que es ser argentino", que lee mejor que Macri a pesar de haber ido a estudiar en la General San Martín de Fiorito, y que es un "nene de papá".

UNA CONTESTACION

Según Diario Popular, la pregunta que desató el vendaval contra Tevez lejos tuvo que ver con la política, pero se ve que Diego tenía ganas de decirle cosas al "Apache".

¿Cómo tomaste la decisión de Guillermo de mandarlo a Tevez al banco de suplentes?, fue la consulta de Olé. Y Maradona lanzó un container de frases picantes.

"Lo veo muy macrista, muy boludo a Carlitos. Si es macrista, ya no es más el Jugador del Pueblo", lanzó Diego.

Y siguió pegando duro: "si me dice que es el de siempre, el que yo conozco, lo voy a seguir bancando, como hice hasta ahora. No hablé con él todavía desde que volví a la Argentina, lo tengo que ir a ver, quiero ir a comer un asado porque se lo prometí. Así que espero verlo como siempre, no macrista, porque si no...".