Montagna ya es cremoso Deportes 18 de agosto de 2018 Redacción Por El ex jugador de San Lorenzo se sumó al plantel de la “Crema” y es el 11° refuerzo para felicidad de Víctor Bottaniz. ¿Habrá sido el último? El lunes se viene la presentación oficial del plantel.

FOTO LA OPINION UNO MAS. / Ezequiel Montagna se sumó a la Crema y trabajó junto al profe Gentile, Borgnino y Soloa.

Ezequiel Montagna ya es nuevo jugador de Atlético de Rafaela. Todo se terminó dando como se esperaba y el ex delantero de San Lorenzo firmó su vínculo con la “Crema” y ayer por la mañana tuvo su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros en el estadio Monumental.

“Estoy contento, esto es un nuevo desafío, una gran oportunidad y voy a tratar de dar lo mejor de mí para que salga todo bien”, comentó Ezequiel Montagna en radio El Espectador.

Entre Rafaela y Temperley estaba el destino del marplatense de 24 años. Finalmente se terminó inclinando por el elenco de nuestra ciudad. Las causas: “Principalmente la seriedad que tiene el club, ver lo ordenado que está, saber que uno va a poder venir acá a hacer su trabajo tranquilo y sin ninguna traba. Tenía referencias buenas de ex compañeros y compañeros actuales, y eso a uno lo dejaba muy tranquilo”.

A los 17 años comenzó a jugar en Inferiores de San Lorenzo, donde estuvo en Reserva y entrenando con el plantel principal del “Cuervo” del Patón Bauza, pero no le tocó jugar. Se fue a préstamo a San Martín de San Juan, donde tuvo su debut en el fútbol de Primera en febrero del 2016 con Pablo Lavallén, luego también lo tuvo a Néstor Pipo Gorosito. A su regreso, volvió a ser cedido y en dicha ocasión a Temperley, donde jugó la última temporada. Ahora, ya desvinculado del “Ciclón”, llegó a Atlético para sumar su primera experiencia en la B Nacional.

En relación a sus expectativas en esta nueva categoría, Montagna señaló: “Hay equipos también de la B Nacional que juegan bien como los equipos de Primera, lo vemos reflejado en la Copa Argentina. Lo que sí, por mi experiencia en primera donde hay muchos espacios, en esta categoría es algo que escasea por la presión, los empujes y espacios más cerrados, va mucho a la idea que quiera complementar el equipo con el cuerpo técnico”. Y luego sumó: “Espero que sean partidos abiertos, la idea que tiene Lito está buena, siempre de jugar y ser protagonistas, tener esa identidad te marca”.

En lo referido a su posición, Montagna no se quedó únicamente con la definición de ‘delantero’ y contó. “Me preguntó Lito dónde yo más me sentía cómodo, le dije que por ambas bandas lo podía hacer, mi pierna hábil es la derecha pero no tengo problemas por ninguno de los dos costados, jugué varias veces de media punta, uno va a estar a disposición del entrenador para lo que me necesite y esperemos hacerlo de la mejor manera”.

Montagna tiene claro que el fútbol de ascenso no será lo mismo que el de Primera. Y también que llega a un plantel joven en donde todos pelearán de igual a igual por su lugar en el equipo. “Hay que tener una predisposición a ayudar al equipo. El equilibrio, es la clave. Los jugadores tenemos que ser polifuncionales, sabemos que cuando no tenemos la pelota la tenemos que recuperar lo antes posible, cuanto más la tengamos nosotros menos vamos a correr, el sacrificio es importante como también cuidar la pelota. Si encontramos el equilibrio en eso podemos lastimar mucho”, finalizó.



¿MONTAGNA FUE EL ULTIMO?

Hasta el momento, Atlético de Rafaela sumó once refuerzos más el retorno de Marco Borgnino tras su préstamo en Estudiantes y las renovaciones de Albertengo y Casa.

Ayer firmó su vínculo Ezequiel Montagna y este podría ser la última incorporación para Víctor Bottaniz, aunque la dirigencia aún siga observando y en la búsqueda de algún arquero y un lateral por izquierda.

Por lo pronto, el lunes se realizará la presentación oficial del plantel de la “Crema” para la próxima temporada de la B Nacional que se estará iniciando, para el elenco de nuestra ciudad, el lunes 27 a las 20 hs cuando reciba en Alberdi a Quilmes.

Los que llegaron: Abel Masuero, Gastón Suso, Nicolás Zalazar, Nazareno Fernández Colombo, Nahuel Speck, Pablo Gaitán, Agustín Nadruz, Gabriel Ramírez, Matías Quiroga, Alfredo Pussetto y Montagna.