Fondo Sojero: el Concejo tiene dos proyectos para su rechazo

18 de agosto de 2018

La eliminación del Fondo Federal Solidario (más conocido como Fondo Sojero) tendrá nuevamente su repercusión en el seno del Concejo Municipal. Pero no ya como correlato de la necesidad del Municipio en poder manejar más dinero para poder asistir a la mayor demanda social, sino por, efectivamente, verse afectado el Estado local en 13 millones de pesos como consecuencia de la decisión presidencial. En este sentido, los tres concejales del peronismo local presentaron dos proyectos distintos, pero con el mismo objetivo: rechazar, pedir revisar y dar marcha atrás con la medida.

Técnicamente, son dos cosas diferentes: mientras que el bloque del oficialismo (Evangelina Garrappa y Jorge Muriel) presentó una declaración, la de Silvio Bonafede (excompañero de bloque) hizo una resolución. Mientras que la primera hace que el Concejo tome una posición política, en la segunda es el propio Cuerpo el que se dirige a otro nivel de Estado, en este caso, la Nación. Pero, curiosamente, en el texto presentado no se le envía nota a Dujovne, mientras que en el primero sí. Esto se analizará el próximo martes, dado que el lunes es feriado y no hay actividad oficial. Posiblemente, se unifique en un mismo proyecto. Habrá que ver qué posición política adoptará Cambiemos: la de la defensa a ultranza del Gobierno Nacional o la de los recursos locales.

En el proyecto del peronismo oficialista, se defiende la decisión de haber coparticipado (bajo el Gobierno de CFK) las retenciones: ante "el desplome de los mercados y sistemas financieros"; "el Gobierno Nacional vio necesario reforzar la gestión estatal para la defensa de los puestos de trabajo recuperados y creados, la custodia del ahorro y el incremento de la inversión nacional". Asimismo, echa culpa de la actual crisis al macrismo: "el país está viviendo una situación económica crítica fruto de las decisiones políticas del Gobierno Nacional de Cambiemos". Y, según afirman, las decisiones de Dujovne se basaron en "obligaciones que impone el FMI". En este punto, coincide con la mirada de Bonafede, quien en los fundamentos de su proyecto marca la importancia que representaban estos dineros: en los últimos años representó entre el 3,62% y el 4,17% del total de las coparticipaciones. "Para que podamos tomar dimensión de la importancia de este tema se puede comparar con la obra de pavimentación de la Av. Gabriel Maggi ya que tuvo prácticamente el mismo costo de lo que aporta este fondo", completa el médico.