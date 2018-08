Vialidad Provincial sufrirá un recorte de $ 500 millones Locales 18 de agosto de 2018 Redacción Por FINANCIABAN PARTE DE 15 OBRAS VIALES

El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, confirmó que parte del dinero que ingresaba a la Provincia de Santa Fe (unos 500 millones de pesos sobre un total de $ 2.300 millones) dejarán de percibirse como consecuencia de la decisión unilateral del Gobierno Nacional de eliminar el Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero).

De acuerdo a lo informado a Uno de Santa Fe, esos fondos tenían como destino parte del financiamiento de 15 obras viales que se llevan adelante en distintos puntos de la provincia. Por tal motivo, si bien la afectación podrá ser dispar, no provocará que se frenen los trabajos. Al respecto, el funcionario precisó que no hay ninguna obra que sea costeada únicamente por el Fondo Soja, ya que "una misma obra tiene distintas fuentes de financiamiento".

Consultado sobre si el gobierno provincial reemplazará con fondos de su propio tesoro los recursos que no llegarán por el Fondo Sojero, apuntó: "Todavía no hay ninguna decisión. Igualmente, hace pocas semanas el gobierno provincial reforzó a Vialidad con 1.300 millones de pesos, producto del impacto de la inflación y devaluación. Tenemos comprometidos 900 millones de pesos más antes de fin de año para ir asumiendo estos desfases que tuvimos".

"Es un golpe al poquitísimo federalismo que existe en la República Argentina, que es un tema histórico pero que lamentablemente este gobierno sigue reforzando, sigue trabajando con un centralismo", indicó Seghezzo



OBRAS GARANTIZADAS

El ministro de Obras Públicas, Pedro Morini, garantizó la continuidad de las obras que están en marcha, aunque admitió que el avance de algunas podría lentificarse. "En eso que se quede tranquila la población, estamos terminando obras muy importantes como los dos grandes hospitales como el Iturraspe (Santa Fe) y el de Reconquista, y venimos trabajando en el de Rosario, en el Centenario y el de Rafaela". El funcionario santafesino aclaró que "por supuesto que hay obras que habrá que demorar la licitación y otras que se ralentizarán un poco, pero en lo que es salud, educación y seguridad vamos a seguir con el mismo ritmo que veníamos siempre".



LIFSCHITZ CONVERSA

“Hay provincias, incluso, más preocupadas que nosotros. Estoy conversando con otros gobernadores para ver qué posición común adoptamos, en el marco de un diálogo con el gobierno nacional. Esa posición tiene que estar sentada sobre la base de la previsibilidad. Nos preocupan estas medidas imprevistas que no están consensuadas ni acordadas y que producen un serio perjuicio”, dijo ayer el gobernador Miguel Lifschitz, en la localidad de Rufino.