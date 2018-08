Ahora quiere ganar en casa Deportes 18 de agosto de 2018 Redacción Por CRAR recibe a Rowing por la segunda fecha

FOTO ARCHIVO DUELO INTERESANTE./ CRAR busca afianzar su buen inicio.

Este sábado se disputará la segunda fecha de la Reclasificación del Torneo Regional del Litoral, en la que el Círculo Rafaelino de Rugby recibirá a Paraná Rowing en un duelo de equipos ganadores en la jornada inicial. El partido principal comenzará a las 16 con el arbitraje de Fernando De Feo (USR), en tanto que desde las 14:15 jugarán en Reserva (Fernando Lauría) y a las 12:45 en pre-reserva (Martín Jaime).

Para este compromiso, la formación titular dispuesta por el Head Coach Enrique López Durando será: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Matías Zbrun; Mariano Ferrero (c) y Franco Davicino; Juan Pablo Imvinkelried, Juan Manuel Imvinkelried y Facundo Aimo; Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Nahuel Robledo, José Williner, Joaquín Cescut, Esteban Rebaudengo; Santiago Kerstens.

A priori, se trata de un partido de gran importancia en este recorrido de nueve fechas donde los dos primeros tendrán el premio de jugar Zona Campeonato en 2019.

Los demás encuentros de la jornada: Pampas de Rufino vs. La Salle (Pablo Belén, URR); Tilcara de Paraná vs. Logaritmo (Javier Villalba, USR); Universitario de Santa Fe vs. Los Caranchos de Rosario (Ulises Ruiz, UER) y Provincial de Rosario vs. Alma Juniors de Esperanza (Agustín Monje, URR).



JUVENILES A PARANA

En cuanto a las divisiones juveniles, disputarán la última fecha del Dos Orillas. CRAR visitará a Tilcara de Paraná, jugando en estos horarios: a las 11 M-19 con arbitraje de Gastón Britos; a las 12:30 en M15 Gastón Lambert y M-16 Gastón Britos; a las 14 M-17, Pablo Pereyra.



CRAR SOLIDARIO

Este sábado, el Círculo Rafaelino realizará en sus instalaciones una colecta solidaria en el quincho de la entidad. Se recepcionará ropa de abrigo para niños y adultos, frazadas, alimentos no perecederos, leche en polvo, zapatillas, ropa escolar y pañales.