En honor al Santo de la Espada

F. MELCHIORI// OFRENDA./ Fue colocada ante el busto que recuerda al prócer.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la víspera en la plaza Libertad, con la organización de la Escuela de Enseñanza Orientada Nº 445 "Carlos Steigleder" tuvo lugar la ceremonia de evocación de un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

El acto, desarrollado en torno al mástil mayor de la ciudad contó con la presencia de autoridades, delegaciones escolares de todos los establecimientos de la ciudad y algunos vecinos.

El desarrollo fue un tanto accidentado dado que en dos oportunidades hubo inconvenientes con el sonido y hubo que trastocar el orden de la programación para no generar un bache, a punto tal que el Intendente inició su alocución sin utilizar micrófono.

Todo comenzó con el izamiento del Pabellón nacional con los sones de Aurora, interpretada por la Banda de Música Municipal dirigida por Euclides Tulisso.

Acompañados por la agrupación municipal los presentes entonaron el Himno Nacional Argentino y fue depositada una ofrenda floral al pie del busto a San Martín.

Gonzalo Toselli se acercó al centro del círculo formado por los asistentes y comenzó a desgranar su mensaje rescatando las virtudes que adornaron a San Martín, convocando a emularlas.

El jefe del gobierno local, señalando que se conmemora el aniversario del fallecimiento pero "lo importante es eso, que nos encontremos para recordarlos , porque es algo que él deseaba, era una persona íntegra, amaba mucho a su patria y trabajaba mucho más por la libertad de sus compatriotas quizás que por su propia vida, fue más importante para él eso, su patria y la libertad".

En otro pasaje remarcó "él demostró valores como la solidaridad, el altruismo y a pesar de sentirse solo, mientras daba sus batallas, trataba de apoyarse en amigos como lo fue otro prócer nuestro, el General Belgrano, hay cartas que San Martín le enviaba, donde trataba de consolarse, señalando que 'quizás, cuando ellos no estuvieran más podría hacerse justicia'.

Destacó que "él no perseguía el bronce, sólo aspiraba a ser recordado, ese era su único anhelo, además del principal y fundamental que era nuestra libertad, la libertad de nuestra patria".

Más adelante destacó la postura sanmartiniana de no intervenir en las guerras civiles. Destacó que "era una persona que a diferencia de otros militares que quemaban libros él era lector en distintos idiomas, leía en latín, en inglés, en francés, y tenía una biblioteca personal que llevaba consigo en todas sus batallas, también fomentaba la lectura entre sus soldados y en cada ciudad que él liberaba dejaba fundada una biblioteca popular, porque decía que la educación universal era más capaz de sostener la libertad que sus propios ejércitos".

Más adelante evocó la postura democrática del prócer que creía en la división de poderes, en la justicia independiente.

Recordó el exilio y su fallecimiento en Boulogne Sur Mer sólo y olvidado, agregando que "lo importante es que con el tiempo los argentinos fuimos haciendo justicia y hoy lo recordamos como uno de nuestros máximos ´héroes, y hoy mismo estamos haciendo justicia con este acto, conmemorando su fallecimiento pero por sobre todas las cosas reconociendo su accionar durante su vida".

Señaló que "creo que más aún podemos hacer justicia si aplicamos sus valores y su legado en el que están los valores que ejerció durante su vida: altruismo, solidaridad, libertad, honestidad, responsabilidad, compromiso".

Por su parte Carina Radilov Chirov, directora del establecimiento organizador efectuó reflexiones acerca de la fecha y la vida y el significado de nuestro Libertador.

Evocó que se lo conoce como el Padre de la Patria, y se preguntó ¿quién es la madre?, y de allí comenzó a evocar las mujeres que acompañaron a los hombres del ejército libertador, poniendo de relieve el rol preponderante que le tocó a las mujeres,- "mujeres de acción cuya sangre se enardecía igual que la de los próceres-", y nombró a dos de esas mujeres, María Remedio del Valle, nombrada por Belgrano como madre de la patria, y más adelante rescató a Juana Azurduy.

En otro pasaje hizo un paralelo con los sucesos actuales, señalando que muchos políticos luchan defendiendo la libertad y el bienestar del pueblo, mientras que otros actúan por intereses económicos.