La valija de Antonini Wilson Nacionales 18 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El fiscal en lo penal económico Gabriel Pérez Barbera pidió rechazar el pedido de prescripción hecho por Diego Uzcátegui Matheus, ex vicepresidente de PDVSA, en la causa en que está imputado por la valija que el venezolano Guido Antonini Wilson quiso ingresar a Buenos Aires en agosto de 2007 con 800 mil dólares.

El fiscal lo hizo ante la Cámara en lo Penal Económico, donde el acusado había presentado el planteo por el paso del tiempo, y recordó que podrían estar imputados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex titular de la AFIP y la Aduana Ricardo Echegaray, entre otros.

Uzcátegui Matheus y su hijo Daniel Uzcátegui Spech tienen pedido de detención desde 2007 y Venezuela nunca respondió a las extradiciones solicitadas por la Justicia argentina. El otro de los implicados es Claudio Uberti, ex funcionario argentino que viajó en la comitiva junto a Antonini Wilson y Uzcátegui Spech y que fue acusado recientemente en la causa por los cuadernos de haber ingresado un total de 4 millones de dólares esa noche a través del Aeroparque Metropolitano.