Reparación Histórica: Basavilbaso dijo que "cobran una mejor jubilación"

El director ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, estuvo ayer por la mañana en nuestra ciudad en medio de una intensa agenda de actividades institucionales que contempló un encuentro con adultos mayores, visitas a oficinas del organismo, a un punto de atención y a un matrimonio de jubilados.

Basavilbaso estuvo en la Casa del Jubilado - Asociación de Jubilados y Pensionados Nacionales de nuestra ciudad, donde un buen número de abuelos se hicieron presentes para mantener una charla mano a mano. Allí, los vecinos reformularon preguntas sobre el Programa de Reparación Histórica, los nuevos Créditos ANSES y el anuncio del nuevo aumento por movilidad para el mes de septiembre, además de responder consultas. "Fue una muy buena charla y estamos contentos de favorecer estos encuentros mano a mano porque es donde realmente se pueden ver las cosas que hay que mejorar y cuáles son las que funcionan bien", dijo. El director deslizó que la pregunta más frecuente de los abuelos era saber si convenía o no adherirse a la reparación histórica, los valores de las jubilaciones, todas las cuestiones que se desprendieron de lo mencionado. Basavilbaso confirmó que esas dudas se fueron aclarando a medida que avanzó la charla.

En tanto, dijo que hubo un "reconocimiento con respecto a los aumentos que se están produciendo con respecto a las jubilaciones", confirmando que en septiembre viene el tercer aumento, donde la jubilación mínima pasa de 8 mil a $ 8.600, mencionando además que el cuarto aumento será en diciembre. "La realidad es que los jubilados están contentos de que los aumentos estén relacionados con la inflación, ya que eso protege el valor real de sus jubilaciones", destacó.

Además, expresó que los montos se irán ajustando a medida que avance la inflación y que por ende no se perderá el valor adquisitivo, ya que se aplica en la jubilación: "puede haber un desfasaje en algún momento del año, pero lo importante es que en el total del año va a a estar en línea con la inflación", alertó.



Al respecto, el titular ejecutivo de ANSeS, dijo que "la reparación histórica sigue hasta el año que viene" y confirmó que continuarán solucionando todos los problemas "porque queremos tener un sistema de seguridad social confiable, que la gente esté tranquila de que va a estar el dinero, que sepa cuánto va a ser el valor de su jubilación", expresó. Por otro lado, adelantó que este 31 de agosto se van a suspender los adelantos que la Administración dio por reparación histórica si es que el jubilado no los acepta, ya que es de libre elección esta aceptación. "Ya dimos dos prórrogas, así que no va a seguir la prórroga porque la ley es clara al respecto. Es importante es que todos los jubilados sepan que si están recibiendo este aumento y si todavía no hicieron la aceptación, que tienen tiempo hasta fin de mes para hacerlo. Por el momento, hay 10 mil jubilados santafesinos que todavía no hicieron ese trámite", alertó.

Siguiendo con sus explicaciones, dijo que el sistema de seguridad social ha sido complementado "con la pensión universal al adulto mayor, recordando que ahora ya no depende más del buen humor del político de turno, si extiende o no extiende una moratoria, porque ahora tenemos una pensión para todos los mayores de 65 años, que pasó a ser un derecho a través de una ley. Las cosas tienen que funcionar así, ningún político le tiene que deber nada a nadie, y tenemos que tener políticas públicas que permanezcan, que estén consensuadas en el congreso, como es esta pensión que viene justamente a dar una contención a todos aquellos adultos mayores que no hayan podido hacer los aportes, tienen el derecho a un 80% de una jubilación mínima", completó.

A modo de cierre, hizo un paneo general de los empleados de la Administración, donde añadió que "la situación con los empleados es muy buena. La gran mayoría de los empleados de Anses tiene la camiseta puesta y no viene a hacer política a la oficina de Anses, sino a prestar un servicio. Estuve hoy -por ayer- en la oficina de esta ciudad, donde no había venido nunca un director ejecutivo y esto me está sucediendo muy a menudo. Yo paso, los saludo a cada uno, atendemos a la gente en conjunto, vemos cómo está la situación y creo que esa es la mejor manera, poniendo la cara, estando presente. Y sobre todo reconocimiento a aquellos empleados que atienden, que buscan la vuelta y que buscan una sonrisa. Por otro lado, buscamos corregir esos casos, como cuando pasa que un cliente es mal atendido", finalizó.



Basavilbaso estuvo acompañado, por parte de ANSES, por el director general de Relaciones Institucionales y con la Comunidad, Patricio Piffano; el jefe de la Regional Litoral, Sebastián Mastropaolo, y el gerente de la delegación local, Sergio Aye. En este marco, el titular de ANSES sostuvo que “la primera decisión que tomamos al inicio de nuestra gestión fue solucionar la deuda de los juicios de los jubilados, que era mayor a la de los fondos buitre; por eso creamos la Reparación Histórica, gracias a la cual ya hay más de 1.300.000 personas en todo el país que cobran una mejor jubilación.

Más tarde, llevó a cabo una recorrida por oficinas de nuestra ciudad (Bv. Lehmann 539), en el marco de las visitas semanales a distintas delegaciones de atención del organismo que realiza el titular de ANSES. La oficina de nuestra ciudad cuenta con 41 trabajadores, recibe en promedio más de 450 personas diarias y brinda cerca de 4.440 turnos por mes.