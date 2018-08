Quedaron igualados Deportes 18 de agosto de 2018 Redacción Por LIGA

Unión de Sunchales y el Deportivo Tacural igualaron 2 a 2 en el encuentro que anoche le dio continuidad a la sexta del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

Schonfeld abrió el marcador para la visita (13m PT) pero apareció Sebastián Mandrile a los 30m PT y 11m ST. Luego, José Ibarra puso el 2-2 (27m ST) puso el 2-2 final. En Reserva ganó Unión 2-0.

La fecha se completará mañana con la disputa de los otros cinco cotejos. Estos son: Ferro vs. 9 de Julio, Sportivo Norte vs. Libertad, Humberto vs. Ramona, Florida vs. Quilmes, Ben Hur vs. Peñarol.