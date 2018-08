Ahora “Bebo” tenía moto robada oculta bajo chapas Policiales 18 de agosto de 2018 Redacción Por DIAS ATRAS VENDIA OTRA MOTO ROBADA EN FACEBOOK

FOTO UR V "BORITO". Intentó hurtar una motocicleta eléctrica para personas con problemas de movilidad.

En menos de una semana, un malviviente de esta ciudad apodado "El Bebo" y del cual no se conoce su nombre completo, fue protagonista de dos hechos relacionados con motos robadas, ambos con ribetes de película.

Hace una semana, el viernes 10 de agosto, “Bebo” protagonizaba las páginas policiales de este Diario ya que ese día puso a la venta por Facebook una moto robada Honda CG Titán de color roja, y para poder venderla sin sospechas, “Bebo” la había pintado de color negro; aunque su argucia no llegó muy lejos ya que la policía descubrió el engaño rápidamente.

En cuanto al hecho actual que nos ocupa, la policía halló en la casa de “Bebo” en la víspera, oculta bajo unas chapas en el patio de la vivienda, un moto tipo 110 c.c. la cual había sido robada en octubre de 2015.



BAJO UNAS CHAPAS

Un llamado telefónico de una voz femenina anónima, alertó a agentes de la Subcomisaría 1ª que en la casa de "Bebo", en Geuna al 3000 -barrio Mora-, había una motocicleta escondida, robada, tipo 110 c.c. de color azul y que la tenía oculta debajo de unas chapas, en el patio detrás de la casa.

Con esta información, el fiscal de turno Dr. Carlos Vottero, ordenó una requisa domiciliaria en el lugar. Sofía C., de 20 años, que también habita en ese domicilio no opuso reparo a la intervención policial, la cual en un patio de la vivienda, observó bajo unas chapas amontonadas, una motocicleta Honda color azul con dominio colocado falso Nº DYD567.

Hechas las consultas, el citado dominio no poseía medida restrictiva alguna, pero en el interior de la baulera había un título a nombre de Fabián A., correspondiente a una moto Brava Nevada con el mismo dominio DYD567.

Consultada entonces la numeración acuñada en el motor marca Honda, arrojó como resultado que la misma posee pedido de secuestro desde el 26 de octubre de 2015, con denuncia en la Comisaría 1ª radicada por su legítimo propietario, Hernán V.

Así las cosas el Fiscal ordenó el secuestro y traslado a sede policial de la moto robada, y que posteriormente se inicie causa por “encubrimiento” a la propietaria de la vivienda.



LA VENDIA

POR INTERNET

En cuanto al hecho de una semana atrás, también comenzó de la misma manera: un llamado telefónico de una mujer anónima a la policía, alertó sobre que había visto en la red social Facebook para la venta, una moto Honda CG Titán de color roja que había sido robada, y que la motocicleta ahora se encontraba pintada de color negro en la casa de un varón apodado "El Bebo".

Hecha la requisa domiciliaria en la vivienda de una mujer de 30 años identificada como Sandra C., se procedió al secuestro de la motocicleta marca Honda CG pintada de color negro, con evidentes vestigios de haber sido repintada siendo su color original rojo con sus guarismos suprimidos, por lo que se procedió al secuestro del motovehículo.

Actuó personal policial de la Subcomisaría 1ª.



“BORITO”

Un individuo de 27 años, llamado Elías A.F. alias “Borito” fue aprehendido por personal policial del Cuerpo Guardia de Infantería por intentar hurtar una motocicleta eléctrica para discapacitados o personas con problemas de movilidad, propiedad de un rafaelino de 94 años, llamado Egidio V.

El hecho fue calificado provisoriamente como “tentativa de hurto calificado” y ocurrió en calle Lavalle al 200.

El fiscal en turno dispuso que el hombre sea arrestado en carácter de detenido.