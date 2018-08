Muerte natural llamó la atención de los vecinos Policiales 18 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO D. OLIVA MORGUERA. Los Bomberos Zapadores acudieron al lugar a retirar el cuerpo.

Alrededor de las 16:00 de la víspera, personal policial de la Comisaría 15ª fue alertado por personal del servicio 911, por una posible persona fallecida en la vía pública, en calle Antonio Podio 95, a metros de bulevar Roca.

Arribados al lugar corroboraron que el fallecido era la persona de Pablo Cruz Zárate, de 45 años. Según trascendidos extraoficiales el hombre se desempeñaría como carnicero en un autoservicio de la zona.

Un médico dictaminó en el lugar muerte natural por infarto masivo no recomendando autopsia, no obstante esto sería objeto de revisión ya que esta pericia es recomendable debido a la edad del occiso y por no poseer antecedentes de enfermedades.

Puesto en conocimiento el fiscal de turno Dr. Carlos Vottero, este ordenó que el mismo fuera examinado por el médico policial en turno Dr. Morcillo, quien una vez revisado el cuerpo del difunto se dictaminará al respecto, aunque la calificación legal se mantuvo como “muerte natural”.

Se hizo presente asimismo en el lugar, la morguera de Bomberos Zapadores de la Unidad Regional V.