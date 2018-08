Delgado Nacionales 18 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

El fiscal Federico Delgado se refirió a la seguidilla de empresarios y ex funcionarios "arrepentidos" y sostuvo hoy que "nadie se arrepiente si es inocente" y "nadie se incrimina por algo que no cometió". "Es una experiencia nueva la figura del arrepentido que tiene reparos morales, pero es muy eficaz y ha demostrado que siempre pusimos el foco en los políticos y no en los empresarios. Siempre creímos que había una trama más compleja que excedía a los que ocupan los puestos", indicó Delgado.