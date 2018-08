Macri admitió que hay aumento de la pobreza Nacionales 18 de agosto de 2018 Redacción Por Por la "devaluación" y el "rebote" inflacionario.

FOTO NA MACRI. En Jujuy presidió la puesta en marcha del operativo en el marco del programa Fronteras Protegidas.

SAN SALVADOR DE JUJUY, 18 (NA). - El presidente Mauricio Macri admitió ayer que "lamentablemente" aumentará la pobreza por efecto de la "devaluación" y el "rebote" inflacionario, abogó por "retomar la agenda del desarrollo" y confió en que durante 2019 el país volverá a crecer. "Me duele muchísimo la pobreza", afirmó el jefe de Estado durante una conferencia de prensa en Jujuy, junto al gobernador Gerardo Morales, con quien expresó que "el gran socio de la inflación es la corrupción".

"Sí", respondió al ser consultado sobre si en el marco de las turbulencias económicas hay que esperar el crecimiento de la pobreza, cuyo índice será dado a conocer por el INDEC el 27 de septiembre próximo. En ese sentido, dijo que "lamentablemente esta devaluación que tuvimos, trajo un rebote en la inflación, que es el mayor generador de pobreza, con lo cual lamentablemente vamos a ver que parte de lo que habíamos conquistado, como reducción de pobreza lo vamos a tener".

Macri sostuvo que "éste es el camino que estamos recorriendo, sabíamos que íbamos a tener obstáculos, lo importante retomar la agenda, desarrollar cada rincón del país, volviendo a crecer el año que viene vamos a crecer, no mucho pero vamos a crecer, y Argentina volverá a tomar velocidad, sobre todo si hacemos los deberes de no tener esta vulnerabilidad que nos volvió para atrás".

"A mí me duele muchísimo lo que significa estar en la pobreza y sé la desesperación y las ganas de tener un buen trabajo y salir de ese lugar", señaló. Además, sostuvo: "Vamos a retomar la baja de la inflación, lo queríamos lograr a fines del 2019 lo haremos a fines del 2020 20". "No es solo un esfuerzo de la Nación terminar con el déficit", afirmó Macri para justificar la noticia que se conoció esta semana, que el Gobierno eliminó a través de un decreto el Fondo Sojero.

Dijo entender el "impacto para los intendentes, pero estamos en un momento de suma tensión", y pidió a todos colaborar desde su lado para reducir el déficit.

Al ser consultado acerca del dólar, el mandatario afirmó que es consecuencia de ser un país "globalizado", y aseguró que en "las últimas semanas estuvo más calmo". Macri participó en la localidad jujeña de Huacalera de la conferencia de prensa, en el marco de la puesta en marcha del primer operativo del Plan Fronteras Protegidas.