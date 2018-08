Carrió disparó contra Angelici Nacionales 18 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, apuntó ayer nuevamente contra el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, tras la desestimación de la denuncia contra el juez federal Ariel Lijo en el Consejo de la Magistratura y volvió a advertirle al macrismo que no cuente con ella "para encubrir".

"Quiero expresar mi preocupación ante la desestimación de la investigación que trata sobre el presunto enriquecimiento del juez Ariel Lijo, hoy bajo la influencia y protección del empresario del juego y dirigente deportivo Daniel Angelici, quien debería abocarse a dirigir un club de fútbol y no a proteger o a vetar jueces en la Argentina", afirmó Carrió al volver a acusar a Angelici de operar en los tribunales federales.

La diputada se expresó de esa forma en una nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, un día después de que el organismo decidiera, con mayoría de miembros oficialistas, desestimar la denuncia contra Lijo por presuntos vínculos comerciales con el destituido camarista Eduardo Freiler.

Luego, en una red social, Carrió insistió: "Desde el inicio les quedó claro a todos en Cambiemos que yo no iba a encubrir. Para eso no cuenten conmigo. Una vergüenza".

El expediente contra Lijo se había iniciado en el Consejo de la Magistratura después de una declaración de Lago, ex cuñada del juez, quien durante el caso que terminó con la destitución del camarista Freiler declaró ante el Consejo que Alfredo Lijo, hermano de Ariel y ex marido de Lago, compartía un haras en Dolores con el magistrado.