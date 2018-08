Moria "lo mató" a Jorge Rial

Jorge Rial decidió tomarse al menos un par de meses de licencia en la conducción de Intrusos, y después de manejarse varios nombres, después de sondear a algunos personajes importantes del medio, la gerencia de América decidió darle esa responsabilidad a Moria Casán.

Moria aceptó gustosa la propuesta y hasta tuvo un picante ida y vuelta con Jorge Rial cuando este pasó a saludarla. Por eso el medio se sorprendió cuando en las últimas horas se filtró un audio de Moria, en el que se la escucha criticar cómo estaba Intrusos antes de su llegada.

Da cuenta hoy Diario Popular que en el arranque del audio que mostró Los Angeles de la Mañana, la diva dice "todas las personas, los capos, hasta Tinelli me dicen 'Moria, humanizaste al panel. Es extraordinario. A mí me fascina cómo hacés Incorrectas, pero me fascina más ver cómo hacés Intrusos, será porque tenés más tiempo, es como un guante para vos. Es impresionante cómo lo dinamizaste".

"HABIAN DEJADO DE VERLO..."

Y Casán agregó "se empezaron a enganchar de vuelta con Intrusos, que habían dejado de verlo porque estaba muy oscuro y muy para abajo. Bueno, de hecho el rating no los acompañaba, perdía con (Nico) Magaldi. Perdía con todos el caballero. Pero bueno, son épocas"