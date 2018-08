Intensa agenda de Alicia Ciciliani en nuestra ciudad Locales 17 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO CGT CON LOS TRABAJADORES./ Mantuvo un encuentro con la CGT local.

La ministra de la Producción de la Provincia, Alicia Ciciliani, concretó una intensa agenda a lo largo de toda la jornada de ayer: por la mañana inauguró una oficina de Defensoría del Consumidor en las instalaciones del Nodo, participó de #SerMarketing, más tarde recorrió la empresa láctea Williner, mantuvo un encuentro con la CGT local y finalmente, estuvo presente en UCES Centro (ver aparte).

En diálogo con LA OPINION, la Ministra se mostró "muy satisfecha" por la apertura de la oficina de Defensa del Consumidor en el Nodo. "No tomamos nuevo personal, sino que redireccionamos el personal existente. Ahora, los ciudadanos de Rafaela tendrán la posibilidad de defender sus derechos. Estamos modernizando el sistema para hacerlo más eficiente. Van a poder tener acceso al expediente electrónico, con lo cual tendrán una respuesta rápida". Aclaró que "vamos a trabajar coordinadamente con la oficina que hoy funciona desde la Municipalidad, porque la competencia la tenemos desde la Provincia". "Para mí es un eje estratégico la defensa de los consumidores. La idea es que las audiencias se hagan aquí en la ciudad", completó.

En relación al encuentro con la CGT (el lunes los gremialistas se reunieron con el ministro de Trabajo Julio Genesini), Ciciliani indicó a LA OPINION que "hablamos del tema productivo y empleo y conociendo de primera mano de los trabajadores la visión del sistema productivo, en este momento tan difícil al que Santa Fe no es ajeno. Lo ven con preocupación".

"Los dirigentes sindicales están preocupados porque ven la desaceleración económica y cómo se frena la actividad, porque lo ven en las plantas. Tienen procedimientos preventivos de crisis, perdieron todas las horas extras y algunos están trabajando menos días a la semana, como por ejemplo, los textiles. Ven un escenario complicado, porque el Gobierno Nacional no acierta en enderezar la política macroeconómica".

Previo al encuentro, Oesquer adelantó que el motivo de la visita de la Ministra: “la intención es interiorizarse acerca la realidad laboral de los distintos sectores de la ciudad y ella a su vez darnos su visión, y hacernos una exposición de cómo está viendo la realidad en la Provincia, en las distintas facetas que tienen que ver con el mundo del trabajo”.

Además, el titular de UOM y de la CGT valoró el encuentro ya que “la difícil coyuntura que hoy está viviendo el país hace que haya que aunar esfuerzos para sostener las fuentes de trabajo”.