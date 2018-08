Panorama Político Locales 17 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Bastó que el presidente del Concejo Municipal, el macrista Raúl Bonino, declare que el gobernador Miguel Lifschitz no prioriza la seguridad de los rafaelinos para generar una durísima reacción del Centro Socialista de Rafaela que mezcló dardos envenenados sobre la deficiente gestión económica del Gobierno nacional y la que considera poco transparente conducción que hace el edil en el cuerpo legislativo.

Desde el 2002 la Municipalidad de Rafaela cuenta con un convenio con el Gobierno provincial para mantener una "ventanilla" especial donde recibe reclamos de usuarios y consumidores sobre distintos temas que pueden ir de un círculo cerrado para comprar un auto, cargos que no corresponden de tarjetas de crédito a los planteos por los servicios de la telefonía móvil (generalmente encabezan los rankings de quejas).

El área de Defensa del Consumidor actualmente está a cargo de la Dra. Betania Albrecht y depende de la Subsecretaría de Gestión y Participación, que está a cargo de Julia Davicino.

En la estructura del gobierno santafesino, Defensa del Consumidor funciona bajo la órbita del Ministerio de la Producción.

Por tanto, desde hace 16 años el Municipio se encargaba de recepcionar los reclamos y derivaba los casos a la cartera de la Producción donde avanzaba hasta encontrar una solución.

La cuestión es que la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, anunció ayer la apertura de una oficina similar que tendrá como base de operaciones el Nodo Rafaela ubicado frente al Balneario. Automáticamente surgen interrogantes. ¿Qué pasará con la oficina que atiende Albrecht en el Municipio? Por ahora sigue...

Pero lo llamativo es que ni el Ministerio de Ciciliani ni el personal del Nodo avisaron sobre esta apertura al Municipio. Ni tampoco extendieron invitaciones a funcionarios del gobierno local aunque sí a la prensa. Por eso sorprendió cuando, sin invitación formal, tanto Davicino como Albrecht ingresaron al Nodo donde encontraron a tres ex compañeros de trabajo en el Municipio. Se trata del coordinador Fernando Muriel, ex secretario de Gobierno municipal entre 2011 y 2015, al responsable de comunicación, Rubén Colombero (ex secretario privado del intendente, Luis Castellano) y a Tatiana Santori, ex subsecretaria de Comunicación -cargo que ocupó entre finales de 2015 y agosto de 2017- que ahora se integró al equipo del Nodo.

Está claro que Davicino y Albrecht, ante la falta de notificaciones, fueron a buscar certezas sobre cómo sigue el área de Defensa del Consumidor. Y por ahora los usuarios tendrán dos ventanillas para quejarse, es decir dos chapulines.

En realidad, la pelea de fondo que asoma en este nuevo pero por ahora invisible estado de tensión entre el Nodo y el Municipio es que sus principales autoridades, el coordinador y el intendente, será adversarios en la pelea por la Intendencia el año que viene.

Precisamente, ambos compartieron la mesa de autoridades el sábado pasado en una cena solidaria, en la que también estaba otro posible competidor, Mauricio Basso.



El fin de semana pasado la rosarina María Eugenia Bielsa confirmó que se anotará en la carrera por llegar a la Casa Gris. Ahora aseguran que en un mes realizará un prelanzamiento y que aumentará las recorridas por la geografía santafesina. Cabe recordar que en Rafaela hay al menos dos espacios que anticiparon su alineamiento con la la hermana del ex canciller del kirchnerismo, Rafael Bielsa, y con el ex entrenador de la Selección nacional, Marcelo El Loco Bielsa.

Años atrás cuando se postuló para el cargo de diputada nacional recibió un aluvión de votos. ¿Estará en condiciones de repetir aquella cosecha de más de 700 mil sufragios?

Tendrá como adversarios en las primarias a Omar Perotti dentro del Frente peronista. Habrá que ver si en el mismo espacio compite el diputado provincial, Leandro Busatto, cercano al kirchnerismo o su versión moderna de Unidad Ciudadana.

A propósito de Busatto, salió con los tapones de punta contra el rafaelino Perotti en un comentario que publicó en Twitter junto a una foto. "Declamar la unidad del peronismo en cada una de las provincias y entregar a Cristina a manos de la peor operación Mediática Judicial es tratar de hacer del Justicialismo un partido comarcal...entiendan señores, sin CFK no hay unidad, no queremos un PJ felpudo para el Poder", declaró. ¿La foto? Mostraba a los ocho senadores liderados por Miguel Pichetto que se sumaron a la fallida sesión del miércoles en la que se debía autorizar a la Justicia a allanar las propiedades de la ex presidenta Cristina Kirchner en el marco de causas por pago de coimas en la obra pública -y también el proyecto para declarar la extinción del dominio de bienes adquiridos a través del delito-. Ah, Perotti (anoche estaba en San Cristóbal presentando su Proyecto Santa Fe con el que sustenta su candidatura).



Las nuevas denuncias de corrupción durante la gestión anterior genera una onda expansiva hacia todas las direcciones. Claro que el frente judicial es el que más importa, pero también hay otros frentes. La santafesina Lucila Lehmann presentó un proyecto para cambiar la denominación del colosal Centro Cultural Néstor Kirchner que funciona en el ex edificio de Correos de la ciudad de Buenos Aires.

Si bien la idea original surgió al principio del gobierno de Cambiemos, en ese momento el titular de Medios, Hernán Lombardi, aclaró que cualquier decisión debía ser propuesta por el Congreso de la Nación, cuando llegara el momento. En los últimos días, la diputada nacional de la Coalición Cívica, la santafesina Lucila Lehmann, presentó un proyecto de ley para recuperar el nombre original del centro cultural más grande de la Argentina, por el de "Centro Cultural del Bicentenario”.

Según la legisladora, la promulgación de la Ley 26.794, que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner, “no ha contribuido a la unión de los argentinos sino, por el contrario, ha profundizado su división”. “Las actuales investigaciones penales que desmenuzan una trama de corrupción vinculada con la anterior gestión de gobierno, hacen que sea impropio seguir manteniendo el nombre del ex presidente”, fundamentó. "Se ha hecho un excesivo culto a la personalidad de Néstor Kirchner ya que se puso su nombre en infinidad de obras públicas, la mayoría símbolo de la corrupción kirchnerista", subrayó.

Otros santafesinos acompañan la propuesta, como Lucas Incicco y Hugo Marcucci.

¿En Rafaela hay algo que se llame Néstor Kircher? Alguna vez un concejal propuso que la escuela primaria del barrio 2 de Abril, que se construyó con fondos nacionales, llevase ese nombre. Pero la idea no prosperó.