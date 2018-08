Ford Mustang celebra la fabricación de su unidad número 10 millones

Uno de los deportivos más elegidos a nivel mundial está de fiesta. Se trata del Ford Mustang, que celebra la fabricación de su unidad número 10 millones. Un número redondo para una historia que comenzó a forjarse en 1964 con el primer Mustang serializado. La marca del óvalo consigue un récord en el segmento y en la propia industria.

El Ford Mustang número 10 millones es un GT convertible con motor V8 de 460 CV y transmisión manual de seis velocidades. Su carrocería es de color Blanco Wimbledon y ha sido fabricado en la planta de montaje de Flat Rock de Ford en Michigan.

No es casualidad el color elegido para esta ocasión. Sucede que el primer Ford Mustang serializado (VIN 001) producido en 1964 era del mismo color. Aunque contaba con una caja manual de tres velocidades y un propulsor V8 de 164 caballos de fuerza.



HISTORIA

Son 54 años de producción y 10 millones de unidades, algo que no ocurre siempre y no pasa desapercibido.

Ford celebra el hito con sus empleados en las oficinas centrales de Dearborn y en su planta de Flat Rock, en Estados Unidos. Allí, también se ha dado un desfile de Mustangs desde la sede central hasta donde se fabrica el modelo. Varios fanáticos y usuarios formaron parte.

La planta de Flat Rock no es el único lugar donde se ha producido el Mustang. También se construyó en San José, California, Metuchen, Nueva Jersey y en la planta de producción original de Mustang en Dearborn, Michigan.

Actualmente, el ciclo de vida se encuentra en la sexta generación. El nuevo Ford Mustang incluye un propulsor V8 5.0 litros y 450 CV, con transmisión automática de 10 velocidades. De esta manera consigue una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,3 segundos.

Con récord de ventas en Estados Unidos y posterior expansión al continente europeo en 2015, el Ford Mustang número 10 millones marca un hito. Las producciones no paran y el número irá aumentando. (Fuente: Conduciendo.com)