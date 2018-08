Audi PB18 e-tron, prototipo de un deportivo eléctrico de alto rendimiento

Todavía es un misterio, pero ya existen algunos datos de lo que será el Audi PB18 e-tron, un prototipo que promete ser un superdeportivo eléctrico de alto rendimiento.

Cada vez son más los fabricantes que destinan sus trabajos hacia los automóviles eléctricos. El futuro pareciera estar ahí, en ese tipo de movilidad. Justamente, la marca de los cuatro aros no queda a fuera de esta tendencia. Mediante un teaser entre sombras, con fondo rojo, anuncia al Audi PB18 e-tron.

Se trata de un superdeportivo eléctrico que hasta el momento no deja de ser un concept car. No es el primer prototipo eléctrico de la marca, ya que hace unos meses había develado al Audi e-tron. Este último es un SUV, que todavía no tiene nombre definitivo, y que se presentó en el Salón de Ginebra 2018. No es uno más, teniendo en cuenta que dará inicio a la familia e-tron.



ANTICIPO

En tanto, el Audi PB18 e-tron anticipa las líneas de diseño de los próximos eléctricos deportivos de la marca. Con respecto a la imagen que ha difundido Audi, allí se logra apreciar su figura, con terminaciones a lo ancho en función de la aerodinámica y una altura reducida. Desde la zaga se asoman los extremos de un alerón y en el frontal se destacan los faros y la insignia Audi.

Aunque todavía no se haya informado sobre su producción, el Audi PB18 e-tron será develado próximamente.

La fecha elegida ha sido el 23 de agosto y el escenario es el circuito de Laguna Seca. Esto será antes del evento Pebble Beach Car Week 2018, el cual se realiza en el estado de California y donde también estará presente el prototipo alemán.

La denominación PB se desprende de Pebble Beach y el 18 es una conexión con el Audi R18 e-tron, ganador en el mundial de resistencia y en las 24 Horas de Le Mans. Por su parte, el PB18 e-tron se ha desarrollado en el Malibu Design Loft, estudio de diseño de la marca en California.

De esta manera va tomando forma el futuro de Audi en la electrificación. El superdeportivo ultima detalles hasta tanto sea develado y presentado. Por ahora, es sólo un teaser del concept car. (Fuente: Conduciendo.com)