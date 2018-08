Pullaro dijo que a la Policía la frustran los jueces garantistas Policiales 17 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, manifestó que, "en el ámbito judicial tenemos muy buenos magistrados y otros que no tienen el mismo compromiso. Yo no hablo de penas más altas, pero si aplicar lo que dice la ley", dijo la máxima autoridad de la cartera de Seguridad.

En diálogo con Radio Belgrano de Suardi, dijo que "la persecución y encarcelamiento de las mafias de narcos no es una decisión de Pullaro sino del gobierno provincial. Por lo tanto estamos avanzando para evitar que las organizaciones mafiosas le ganen al Estado", señaló.

Consultado sobre si ese mensaje fue entendido por los jueces, manifestó que, "en el ámbito judicial tenemos muy buenos magistrados y otros que no tienen el mismo compromiso. Nosotros entendemos que en estos momentos debemos estar espalda contra espalda, todos juntos, entendiendo que es la única manera en que les vamos a ganar".

"El gobierno de Santa Fe, no pacta con las mafias", remarcó Pullaro. En torno a la relación Policía-Justicia, el Ministro afirmó que "es real que nos frustra que ante operativos exitosos la justicia libera rápidamente".

"En muchas oportunidades -continuó- a personas que merecen condenas más altas, por alguna cuestión ideológica de jueces, les dan penas mucho más bajas. Yo no hablo de penas más altas, pero si aplicar lo que dice la ley".

"Si se dice en la ley de 8 a 12 años que te den lo que se estableció y no que salgan en libertad antes de que el policía termine de hacer el acta", protestó el Ministro.