Reforma constitucional: el PJ da quorum pero dice no Locales 17 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Los diferentes bloques del peronismo santafesino coincidieron esta mañana en una única posición: participar de la sesión especial convocada para el próximo 29 de agosto para tratar el proyecto de Reforma de la Constitución Provincial, pero adelantaron que votarán negativo y pedirán que vuelva el proyecto a tratarse a las diferentes comisiones.

Los once diputados que participaron del plenario son Luis Rubeo, Olga Coteluzzi, Leandro Busatto, Claudia Giaccone, Julio Eggimann, Héctor Cavallero, Germán Baccarella, Patricia Chialvo, Roberto Mirabella y Federico Reutemann.

Leandro Busatto explicó a LT8 de Rosario que la intención "es reformar la Constitución, pero no sobre tablas sino con el consenso necesario", y señaló: "Los legisladores justicialistas queremos que el proyecto del gobernador Lifschitz vuelva a comisiones".

"La gente nos está pidiendo por la seguridad y la caída del empleo, la verdad es que recorro la provincia y no encuentro un solo santafesino que nos diga que la prioridad es la reforma de la Constitución", agregó Busatto, e insistió con la necesidad de "conseguir consensos" y realizar "un tratamiento en comisiones serio" para la reforma constitucional.

Para tratar el proyecto reformista de la Casa Gris el oficialismo debe conseguir, primero, las dos terceras partes de los legisladores presentes (para iniciar la sesión tienen que haber al menos 26 diputados, que es el quórum). Para aprobar y darle media sanción a la iniciativa el número de votos se deberá elevar a 34. Hasta el momento el FPCyS sólo cuenta con 25 voluntades.

La ausencia de un pronunciamiento partidario formal (postergado en su momento por la ya caída intervención del PJ nacional), los sondeos individuales a legisladores y el reciente pedido del oficialismo para tratar la iniciativa el 29 de agosto activaron las luces de alarma en el peronismo.

El punto que detonó más polémica es la posibilidad de que el actual mandatario santafesino quede habilitado para una reelección. Como réplica, Lifschitz sostuvo que esa instancia correrá por cuenta de una Convención Constituyente.