Quedó preso el remisero abusador

Un hombre de 30 años cuyas iniciales son AM quedó en prisión preventiva sin plazos en el marco de una investigación que encabeza la fiscal Favia Burella por delitos contra la integridad sexual en perjuicio de una menor de edad cometidos en Villa Trinidad, departamento San Cristóbal.

La medida cautelar fue impuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Hugo Tallarico, a raíz del pedido formulado por la fiscal del MPA en una audiencia de medidas cautelares celebrada el miércoles en la ciudad de San Cristóbal.

Burella -que tiene a su cargo la sección de Violencia de Género Familiar y Sexual de la Unidad Fiscal San Cristóbal-, le atribuyó a AM la autoría del delito de "abuso sexual con acceso carnal".



EN EL REMIS

El delito que investiga la fiscal Burella fue cometido en horas de la mañana del sábado pasado.

“La víctima y otras dos personas más se trasladaban en un remís que conducía el imputado. Luego de dejar a las otras dos personas, AM se dirigió al parque central de Villa Trinidad y, contrariando la voluntad de la adolescente y haciendo uso de su fuerza física, abusó de ella dentro del automóvil”, detalló Burella. "Es importante destacar que el imputado se aprovechó del vínculo de confianza y el estado de vulnerabilidad de la menor", finalizó.