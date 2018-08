En María Juana, el clásico fue de Atlético

María Juana vivió una nueva jornada de clásico en Inferiores y Atlético se adueñó de todos los encuentros que se disputaron ante Talleres en uno de los cruces correspondientes a la 15° fecha del torneo oficial de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol.

Por el lado de la Zona Sur, La Hidráulica sigue liderando en soledad en Séptima y Octava, comparte punta con Atlético en Sexta y los de María Juana lo hacen en soledad en Novena. En la Zona Norte, Moreno de Lehmann es puntero en Séptima y Octava, Tiro Federal en Sexta y Argentino de Humberto en Novena.

El Deportivo Bella Italia y Libertad de Estación Clucellas tuvieron fecha libre. Todo lo ocurrido:



ZONA NORTE



Sexta División: Roca 2 (Joaquín Ulman x 2) – Aldao 1 (Alejandro Espíndola), Humberto 3 (Francisco Bussinello, Abel Chiappero y Juan Zambelli) – Tacural 0, Moreno 1 (Marcos Sereno) – Ataliva 1 (Lautaro Ricarte), Vila 1 (Axel Noriega) – Ramona 0, Unidad Sancristobalense 0 - Tiro Federal 5 (Alexander Fernández x 2, Juan Retamozo, Martín Pérez y Alan Fernández).



Séptima División: Roca 0 – Aldao 3 (Julian Spahn, Laureano Ferreyra y Edgar Retamar), Moreno 2 (Santino Gaido y Leonardo Morlachi) – Ataliva 1 (Diego Ricarte), Vila 0 – Ramona 3 (Joel Taborda, Santino Arce y Brian Feriger), Unidad Sancristobalense 2 (Juan Paiva y Alex Mansilla) - Tiro Federal 0. A Humberto le dieron los puntos ya que Tacural no presentó la divisional.



Octava División: Roca 0 – Aldao 0, Humberto 4 (Ricardo Rodríguez x 2, Gianfranco Grande y Ulises Duarte) – Tacural 0, Moreno 3 (Lautaro Nieva, Yoel Barberis y Uriel Leiva) – Ataliva 1 (Alejo Barsanti), Vila 0 – Ramona 4 (Mateo Masuero x 2, Manuel Iglesias y Nazareno Acosta), Unidad Sancristobalense 2 (Roberto Torres x 2) - Tiro Federal 0.



Novena División: Roca 0 – Aldao 1 (Gustavo Díaz), Humberto 1 (Stéfano Mezzadri) – Tacural 0, Moreno 4 (Franco Yacob x 2, Alvaro Farías y Salvador Albertengo) – Ataliva 2 (Thiago Yaffgi y Juan Miretti), Vila 2 (Uriel Imhoff x 2) – Ramona 1 (Juan Bravo), Unidad Sancristobalense 0 - Tiro Federal 0.



Próxima fecha (16°): Deportivo Ramona vs. Unidad Sancristobalense, Independiente Ataliva vs. Argentino Vila, Deportivo Tacural vs. Moreno de Lehmann, Deportivo Aldao vs. Argentino de Humberto, Deportivo Bella Italia vs. Sportivo Roca. Libre: Tiro Federal de Moisés Ville.



ZONA SUR



Sexta División: La Hidráulica 2 (Jesús Furrer y Agustín Juncos) – Josefina 1 (Valentino Liendo), Florida 2 (Jorge Ocaranza y Alan Godoy) - Zenón Pereyra 2 (Agustín Galante x 2), Atlético (MJ) 4 (Marcos Palacios x 2, Emiliano Perren y Nicolás González) - Talleres (MJ) 0, Santa Clara 3 (Luka Burdisso, Alejandro Ayala y Fernando Páez) - Esmeralda 0, San Martín 1 (Mario Villemin) – Bochazo 5 (Iván Giussani x 2, Facundo Mancilla, José López y Federico Godoy).



Séptima División: La Hidráulica 6 (José Ibarra x 2, Luciano Lencina x 2, Alesandro Ledebur y Facundo Navarro) – Josefina 0, Florida 0 - Zenón Pereyra 0, Atlético (MJ) 2 (Nicolás González y Gerónimo Lauxmann) - Talleres (MJ) 0, Santa Clara 2 (Nicolás Alberico y Valentino Feresin) - Esmeralda 1 (Juan Carlos Flores), San Martín 3 (Mario Pineda, Juan Ignacio Forzani y Facundo Canavese) – Bochazo 3 (Pablo Zapata x 2 y Marcos Fernández).



Octava División: La Hidráulica 0 – Josefina 0, Florida 1 (Leonardo Acuña) - Zenón Pereyra 2 (Benjamín Maffini x 2), Atlético (MJ) 4 (Nicolás Dominino x 2, Ulises Cattani y Juan Pablo Ballarino) - Talleres (MJ) 0, Santa Clara 1 (Santino Suppo Spila) - Esmeralda 1 (Pedro Bonetto), San Martín 2 (Mario Pineda y Franco Borparello) – Bochazo 0.



Novena División: La Hidráulica 1 (Luis Grande) – Josefina 0, Florida 2 (Mateo Farías x 2) - Zenón Pereyra 2 (Benjamín Leonarduzzi y Felipe Gutiérrez), Atlético (MJ) 2 (Ramiro Jaime x 2) - Talleres (MJ) 0, San Martín 0 – Bochazo 3 (Thiago Palma, Lionel Lencina y Agustín Ocampo). A Santa Clara le dieron los puntos ya que Esmeralda no presentó la divisional.



Novena Especial: La Hidráulica 1 (Brian Linquetti) – Josefina 0.



Próxima fecha (16°): Atlético Esmeralda vs. San Martín de Angélica, Talleres de María Juana vs. Sportivo Santa Clara, Florida de Clucellas vs. Atlético María Juana, Deportivo Josefina vs. Zenón Pereyra, Libertad Estación Clucellas vs. La Hidráulica. Libre: Bochófilo Bochazo.