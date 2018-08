Debuta Independiente

ROSARIO, 17 (NA) - Independiente visitará hoy a Newell´s en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Superliga en el cual el elenco de Avellaneda tendrá su debut en el campeonato ya que la primera jornada no la jugó por estar disputando la Copa Suruga Bank. El encuentro se jugará a las 21.00 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, contará con el arbitraje de Mauro Vigliano y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports.

Estas son las probables formaciones: Newell´s: Nelson Ibáñez; Iván Piris, Teodoro Paredes, Fabricio Fontanini, Mariano Bíttolo; Joel Amoroso, Hernán Bernardello, Braian Rivero, Víctor Figueroa; Héctor Fértoli y Luis Leal. DT: Omar De Felippe.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos o Gonzalo Asís, Alan Franco, Guillermo Burdisso, Juan Sánchez Miño; Fernando Gaibor o Nicolás Domingo, Francisco Silva, Pablo Hernández; Maximiliano Meza, Emanuel Gigliotti y Martín Benítez. DT: Ariel Holan.



EN CORDOBA

Talleres de Córdoba recibirá hoy a Rosario Central en el partido con el que dará inicio la segunda jornada de la Superliga en el cual buscará su primer triunfo en el campeonato. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19.00 en el estadio Mario Alberto Kempes, será controlado por el árbitro Andrés Merlos e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Talleres viene de caer por 1 a 0 en su visita a Boca y el entrenador Juan Pablo Vojvoda no dio a conocer el equipo, en el que tienen chances de estar desde el inicio el rafaelino Tomás Pochettino, Miguel Araujo y Gonzalo Maroni.

En tanto, Rosario Central viene de vencer a Banfield por 1 a 0 en el Gigante de Arroyito en su debut en la Superliga y el entrenador Edgardo Bauza no realizaría variantes en el primer equipo.



COPA ARGENTINA

Temperley se enfrentará hoy al Deportivo Maipú de Mendoza en un encuentro válido por los 16avos de Final de la Copa Argentina buscando un triunfo que le permita clasificarse para la próxima instancia donde ya espera Argentinos Juniors. El partido se jugará a las 17.00 en el estadio Julio Humberto Grondona (Arsenal de Sarandí), será arbitrado por Nazareno Arasa Nazareno e irá televisado por TyC Sports.