Terminaron como empezaron

Anoche se puso en marcha la sexta fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el adelanto disputado en el Autódromo entre Atlético de Rafaela y Brown de San Vicente, que terminó igualado sin goles.

La ‘Crema’ terminó con diez por la expulsión de Mauro Ferrero, a los 27m del ST. En Reserva ganó Atlético 3-1.



Sigue hoy. 21 hs. Unión de Sunchales vs Deportivo Tacural (Sebastián Garetto). Domingo 19/08, a las 15.30 hs.: Ferrocarril del Estado vs. 9 de Julio, Sportivo Norte vs. Deportivo Libertad, Argentino de Humberto vs. Deportivo Ramona, Florida de Clucellas vs. Argentino Quilmes, Ben Hur vs. Peñarol.



Las Posiciones: Peñarol 11, puntos; Ferro 9; Florida 9; Ben Hur 8; Atlético 7; Quilmes 7; Ramona 6; Brown 6; Sportivo 6; 9 de Julio 5; Unión 5; Libertad 4; Humberto 3; Tacural 3.