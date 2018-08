Perotti criticó el ajuste Locales 17 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA PEROTTI SAN CRISTOBAL. Perotti llegó con su Proyecto Santa Fe.

Omar Perotti aseguró que “hoy no estamos en un proyecto económico de desarrollo sino que estamos en un proyecto de ajuste exigido por el FMI y está claro que no es la solución para afrontar los problemas”. En el marco de una nueva edición de Proyecto Santa Fe que tuvo lugar en la ciudad de San Cristóbal, Omar Perotti afirmó que “el gobierno debe cambiar el rumbo y consensuar un proyecto económico con todos los argentinos que incluya y escuche a los sectores del trabajo y la producción nacional”.

“Necesitamos que el gobierno revea el acuerdo con el Fondo y empiece a plantear soluciones a los problemas de la gente. La gente no necesita que le cuenten cuáles son sus problemas o de quién es la culpa, necesita un gobierno que se los resuelva”, agregó Perotti.

Durante la jornada de trabajo que tuvo lugar en el Club Unidad Sancristobalense, Perotti volvió a reclamar que se revise la medida que elimina el Fondo Federal Solidario al manifestar que “no se puede dejar a las provincias, y en particular a los municipios y comunas, sin estos recursos.

Sobre la jornada, Perotti sostuvo “queremos que Proyecto Santa Fe sea de la gente, que sea el equipo de los santafesinos. Este es un momento para escuchar mucho y tener el oído más atento que nunca, para nutrirnos de los aportes y las sugerencias de todos los vecinos”.

San Cristóbal fue la tercera expresión de Proyecto Santa Fe, una iniciativa que se plantea recorrer cada uno de los departamentos de la provincia.