Nicolás González, con Talamona y Canapino, en los "1.000 Kilómetros"

Luego de haber corrido ante su gente en la "Carrera del Millón" en el autódromo "Ciudad de Rafaela", el piloto local Nicolás González estará asumiendo otro compromiso motivante el próximo fin de semana con el Torino del A&P Competición.

Se trata de los "1.000 Kilómetros", que se disputarán en el "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires, con la participación de invitados. El rafaelino encabezará el binomio que completarán Juan Cruz Talamona y Matías Canapino.

Talamona fue campeón en la temporada anterior en la Clase 3 del Turismo Pista, en tanto que Canapino -hermano menor del actual campeón, Agustín- estuvo compitiendo en el TC Pista Mouras.

Esta carrera especial, que se pondrá en marcha el domingo a las 10:30, registra como exclusivo antecedente, la victoria lograda en su primera edición por el binomio que integraron Juan Manuel Silva y Juan Tomás Catalán Magni, compartiendo un Ford.

En esta oportunidad, no habrá lugar para duplas, ya que uno de los puntos más importantes del Reglamento Particular establece que serán trinomios los que competirán en el circuito número 12, que tiene 5.641 metros de extensión.

La competencia se pactó a 178 vueltas o un máximo de seis horas de duración, constituyéndose en el mayor desafío de la temporada para la categoría más popular de nuestro deporte motor, que regresará al coliseo porteño.

De acuerdo con el cronograma oficial, hoy se sortearán los amortiguadores y neumáticos, pero no habrá actividad en pista.

Mañana se llevarán a cabo tres sesiones de entrenamientos, habida cuenta que por tratarse de una carrera de larga duración no se clasificará, ni tampoco se desarrollarán las habituales series en la mañana del domingo y se correrán directamente los "1.000 Kilómetros" en la jornada central.

Compartirán el espectáculo del fin de semana el TC Pista (disputará sus series y final mañana sábado) y la Porsche GT3 Cup Trophy Argentina (hoy entrena y clasifica, en tanto que mañana realizará sus dos competencias).



EL CRONOGRAMA

Estos son los horarios oficiales para las actividades del fin de semana:



Hoy viernes: de 15:15 a 15:45 primer entrenamiento Porsche GT3 Cup Trophy Argentina; de 16:15 a 16:45 segundo entrenamiento Porsche GT3 Cup Trophy Argentina y de 17:15 a 17:30 clasificación Porsche GT3 Cup Trophy Argentina.



Mañana sábado: de 08:15 a 08:35 y de 08:40 a 09:00 entrenamiento único TC Pista; a las 09:30 Carrera 1 Porsche GT3 Cup Trophy Argentina (20 minutos + 1 vuelta); de 10:15 a 10:23, de 10:26 a 10:34 y de 10:37 a 10:45 clasificación única TC Pista; de 10:50 a 11:20 y de 11:25 a 11:55 primer entrenamiento Turismo Carretera; de 12:00 a 12:10; de 12:15 a 12:25, de 12:30 a 12:40 y de 12:45 a 12:55 práctica recarga y cambio de piloto Turismo Carretera; a las 13:15 primera serie TC Pista (5 vueltas); a las 13:40 segunda serie TC Pista (5 vueltas); a las 14:10 Carrera 2 Porsche GT3 Cup Trophy Argentina (20 minutos + 1 vuelta); de 14:40 a 15:10 y de 15:13 a 15:43 segundo entrenamiento Turismo Carretera; a las 16:00 final TC Pista (20 vueltas ó 40 minutos); de 16:40 a 17:10 y de 17:13 a 17:43 tercer entrenamiento Turismo Carretera.



El domingo: a las 10:30 largada "1.000 Kilómetros" de Turismo Carretera (178 vueltas ó 6 horas).