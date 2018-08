Rocca: "Conscientes pero no cómplices" Nacionales 17 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El principal accionista del Grupo Techint, Paolo Rocca, aseguró que él y sus empleados jerárquicos fueron "conscientes de lo que pasaba" en torno a los presuntos pedidos de coimas del Gobierno kirchnerista, pero aseguró que "no fue cómplice ni partícipe".

Rocca sostuvo que "Techint no participó del club de la corrupción de ninguna manera" y señaló que esa compañía, la más grande del país en materia de infraestructuras, apenas logró el 1 por ciento de participación "de toda la inversión gestionada por el Ministerio de Planificación (Federal) e inversión pública en la Argentina" durante el gobierno anterior.

El empresario consideró que la causa judicial abierta por los "cuadernos" en los que un ex chofer oficial relataba un presunto circuito de coimas y aportes para la campaña electoral de 2013 no afectará el negocio del Grupo Techint.

Tras haber sido citado como testigo en la causa de los cuadernos, la semana pasada Luis Betnaza, ejecutivo de la compañía Techint, reconoció ante la Justicia el pago de "contribuciones" al gobierno kircnnerista para que intercediera ante Venezuela para solucionar el conflicto por la estatización de SIDOR en 2008, por el que negociaban una compensación.

Sobre esta declaración, Rocca también señaló en la cumbre de la Asociación Empresaria Argentina que "Betnaza accedió a una exigencia de un apoyo" para el Gobierno y explicó: "La retirada fue muy complicada, para nosotros fue un trauma enorme. El hostigamiento (del gobierno venezolano) fue muy fuerte. Actuamos para defender nuestra gente".