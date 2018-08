Alumno sancionado por repartir preservativos

Un alumno de la escuela San Martín de la capital de San Juan repartió preservativos entre los estudiantes, y fue sancionado por las autoridades por considerar que no fue autorizado por el Ministerio de Educación para realizar esa acción.

En diálogo con Radio Con Vos, Facundo mencionó que tomó la decisión para "ayudar a que los chicos tomen un poco de conciencia y que no sufran problemas con enfermedad y embarazos no deseados".

NO ESTA DE ACUERDO

"Me sancionaron y me dijeron que eso no estaba autorizado por el Ministerio. No creo que haya que pedir autorización a un ministerio para esto", criticó quien cursa en cuarto año.

Durante el recreo, el joven comenzó a repartir la caja que había pedido en un centro de salud, y de acuerdo a Diario Popular el joven señaló que "el que quería agarraba, y el que no, no".

"Supuestamente me sancionaron con 15 amonestaciones, pero vino mi papá y como circuló en los medios se echaron atrás", resaltó Facundo.

SIN EDUCACION SEXUAL

Facundo manifestó que "no hay educación sexual en la escuela" y siente que "los directivos son retrógrados, que ven al sexo como tabú".