Sin quórum, el Senado no trató el pedido de allanamiento a Cristina Nacionales 16 de agosto de 2018 Redacción Por Por una sola ausencia fracasó la reunión en la que también se iba a tratar el proyecto de extinción de dominio. A Cambiemos le faltaron dos de sus miembros, mientras que por el PJ estuvieron solamente ocho senadores.

FOTO NA FALTO UNO. Si había un senador más, podía realizarse la sesión.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El Senado no logró ayer quórum para tratar el pedido de allanamiento a propiedades de la ex presidenta Cristina Kirchner, debido a la ausencia de dos integrantes del oficialismo, la mayoría del Bloque Justicialista y la totalidad del Frente para la Victoria.

El tratamiento de la solicitud enviada por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa que investiga el supuesto cobro de coimas en la obra pública durante la gestión anterior tuvo así su segunda postergación luego de que el jueves pasado los senadores decidieran no tratarla debido a la llegada tardía de los fundamentos del magistrado. .De acuerdo a la Ley de Fueros (25.320) el Senado debe votar si autoriza al juez a realizar los allanamientos -en los domicilios de Río Gallegos, El Calafate y Ciudad de Buenos Aires-, una decisión que divide al Bloque Justicialista que encabeza Pichetto, del cual depende la aprobación de una iniciativa de este tipo.

Este miércoles la situación fue distinta, dado que la sesión se cayó porque la mitad de los senadores que integran la Cámara alta no bajó al recinto y si bien la mayor cantidad de ausentes se dio en el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria, el oficialismo tampoco logró reunir a su tropa completa.

Al momento de iniciar la sesión, sólo había en el recinto 36 legisladores y se necesitan 37 para tener quórum, número que se hubiera alcanzado si Cambiemos, principal interesado en avanzar con el permiso para los allanamientos, hubiera contado con la presencia de Esteban Bullrich, ausente por vacaciones en Europa.

El oficialismo tampoco tuvo sentada en su banca a Miriam Boyadjian, en su caso por motivos de salud, pero la mayor cantidad de ausencias provino del Bloque Justicialista que comanda Miguel Pichetto, al que le faltaron 16 de sus 24 senadores.

Los únicos miembros de esa bancada que bajaron al recinto fueron Pichetto; Carlos Caserio; Dalmacio Mera; Eduardo Aguilar; Carlos "Camau" Espínola; Mario Pais; Omar Perotti y Rodolfo Urtubey. Entre los presentes también estaba el Carlos Reutemann mientras que la senadora santafesina María de los Angeles Sacnun no asistió.

En tanto, Cristina Kirchner y los otros ocho integrantes del Frente para la Victoria tampoco se presentaron en el recinto pese a que la ex mandataria se encontraba en el Senado, adonde llegó minutos antes de la sesión y fue recibida por unos 50 militantes que concurrieron al lugar para expresarle su apoyo.

La estrategia del kirchnerismo consistía precisamente en esperar a que hubiera quórum para bajar al recinto y exponer su rechazo al pedido de allanamiento solicitado por Bonadio.

En cuanto a los peronistas díscolos del Interbloque Federal y las bancadas provinciales, concurrieron únicamente la neuquina Lucila Crexell, el santafesino Carlos Reutemann, la misionera Magdalena Solari, la salteña Cristina Fiore y el porteño Fernando "Pino" Solanas.

Cuando la sesión ya estaba caída, el jefe del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff, afirmó: "Teníamos la oportunidad de enviar una señal muy fuerte a la sociedad desde la política y consistía simplemente en cumplir un oficio judicial". "Los senadores que no están presentes cometen un gran error. Fortalecer al Senado requiere de fuertes gestos", agregó el formoseño.

Por su parte, Pichetto ratificó su postura, compartida por los otros siete legisladores que se presentaron, de aprobar los allanamientos por tratarse de "una medida de prueba que no define ningún rango de responsabilidad" e insistió en el rechazo a un eventual pedido de desafuero.