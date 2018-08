Romero reapareció tras la lesión Deportes 16 de agosto de 2018 Redacción Por El capitán de la “Crema” sumó sus primeros minutos de fútbol en la práctica de ayer por la mañana. El uruguayo, que compartió el doble cinco con su compatriota Agustín Nadruz, estuvo apenas 20 días afuera de las canchas tras su operación de menisco externo derecho. Buena noticia para Bottaniz.

FOTO LA OPINION EMILIANO ROMERO. / El uruguayo volvió unos días antes de lo previsto de su lesión y si sigue todo así llegaría al juego del próximo miércoles ante Lanús.

Emiliano Romero se reencontró con la pelota veinte días después de la operación de menisco externo que se realizó en su rodilla derecha. Estaba dentro de los plazos que se manejaban, siempre y cuando la respuesta sea favorable tras el pos operatorio. Y ahora el capitán hará todo lo posible para llegar en condiciones al juego del próximo miércoles ante Lanús, por 16avos de final de la Copa Argentina. Recordando que no podrá estar en el arranque de la B Nacional, cuando Atlético de Rafaela esté recibiendo a Quilmes porque debe cumplir una fecha de suspensión.

Lo principal y la buena noticia para Víctor Bottaniz es la pronta recuperación de Romero y en la jornada de ayer, en los primeros minutos de fútbol que sumó el uruguayo la respuesta fue favorable y no sintió molestia alguna. Si todo continúa así podrá estar sin inconvenientes en el cotejo ante el “Granate”.

Lito paró un doble cinco bien charrúa con Romero y Agustín Nadruz, el refuerzo que llegó a la “Crema” este lunes y ya se metió de lleno en el equipo titular. Tanto en el entrenamiento táctico-futbolístico del martes, como en el de ayer el DT lo mantuvo en el once inicial.

La práctica de ayer en el predio del Polideportivo del Autódromo estuvo dividida en dos tiempos. En el primero Bottaniz paró un 4-4-2 con Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Abel Masuero, Gastón Suso y Francisco Ortega; Enzo Gaggi, Romero, Nadruz y Angelo Martino; Mauro Albertengo y Matías Quiroga.

Del otro lado estuvieron Nahuel Pezzini; Tomás Baroni, Nicolás Zalazar, Gianfranco Ferrero y Nahuel Fernández Colombo; Maximiliano Casa, Gabriel Ramírez, Pablo Gaitán y Lucas Quiróz; Mauro Marconato; Enzo Bertero.

En el segundo tiempo el DT realizó algunas variantes en donde ingresaron en el principal equipo Zalazar por Masuero, Ferrero por Ortega, Quiróz por Gaggi, Marconato por Marino y Casa por Albertengo.

La “Crema” volverá a trabajar en la mañana de hoy en el predio, lo repetirá mañana y el sábado cerraría la semana con algunos minutos de fútbol formales.



ESPERAN A MONTAGNA

La desvinculación de Ezequiel Montagna de San Lorenzo es una realidad y en Atlético de Rafaela esperan que el delantero devenido en volante por el sector derecho cumpla con su palabra y se transforme en refuerzo de la “Crema” para la próxima temporada.

El marplatense de 24 años estuvo a préstamo la pasada temporada en Temperley y desde el ‘Gasolero’ también manifestaron su interés por volver a contar con sus servicios.

La dirigencia de Atlético tiene todo cerrado, de palabra, con el futbolista y es por eso que en las próximas horas se debería sumar al equipo conducido por Víctor Bottaniz.