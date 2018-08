Mucha decepción por el alejamiento de Asteggiano Deportes 16 de agosto de 2018 Por Mario Cabrera El Pichi fue coordinador de las inferiores del club por casi un mes cuando había acordado de palabra un proyecto de 3 años. Atlético le hizo una propuesta similar y tiene casi todo abrochado para sumarse a la Crema. Malestar también de la dirigencia juliense con sus pares albicelestes.

FOTO ARCHIVO SALIDA POLEMICA. Asteggiano cruzó la vereda y trabajará en Atlético.

Hace poco más de un mes, Marcelo Asteggiano había regresado a la ciudad proveniente de Perú. Y casi al mismo tiempo, la dirigencia juliense lo había contactado para volver a trabajar en el club, pero no con los grandes, sino con los chicos. Se le ofreció el cargo de coordinador de las Inferiores para darle una mano a Marcelo Werlen, quien se desempeña como coordinador del fútbol de la institución. Las partes se pusieron rápidamente de acuerdo y a los pocos días, el Pichi puso manos a la obra en el predio de la Escuelita de fútbol. Pero, transcurridas un par de semanas, apareció Atlético, que estaba buscando también un coordinador de inferiores, y lo que era un rumor en las últimas horas se transformó en realidad: Asteggiano se fue del “9” -dejó de trabajar esta semana- para ir a laburar a la Crema (será presentado oficialmente en las próximas horas).

Por este motivo, hay mucha bronca en el seno del León rafaelino por la actitud que tomó Asteggiano, como así también lo que hicieron los dirigentes albicelestes, que prácticamente “le arrebataron” el coordinador. Si la relación entre ambos clubes era muy buena en los últimos años, con esto queda claro que el vínculo ya no será el mismo. “Estoy muy caliente y amargado por esta situación. Tenemos mucha decepción con Asteggiano, porque no cumplió con su palabra. Nos demostró que no tiene ética ni códigos. Hace casi 2 meses que veníamos charlando y trabajando con él. Habíamos arreglado de palabra un proyecto con los chicos como mínimo de 3 años donde se le dio todo lo que pidió, materiales de trabajo y profesores. Hace varios días, se metió en el medio Atlético y nos había dado la palabra de que se iba a quedar en el club. Después nos pidió un contrato, algo que no prosperó porque ya había arreglado su situación con Atlético hace varios días. Se sigue diciendo que aún no acordaron, pero ya está todo resuelto lo de Asteggiano con Atlético”, comentó un dolorido Hugo Morel, dirigente juliense, ante una consulta de este Diario. Luego agregó, en relación a la forma de actuar con la que se manejó Atlético, que “la relación buena que veníamos manteniendo entre los clubes se cortó. Personalmente, no voy a entablar más diálogo con ellos. Nunca pensé que un club como Atlético tenía esa clase de dirigentes. Me sorprendió mucho lo que hicieron y no me lo esperaba, porque no es la manera de dirigirse”.

Por último, los encargados de manejar el fútbol del “9” adelantaron que ya están buscando un sucesor de Asteggiano para que se haga cargo del proyecto de inferiores. “Tenemos algunos nombres en carpeta, algo que seguramente vamos a definir en esta semana”.