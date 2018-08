"Faltan reglas claras en el sector lechero" SUPLEMENTO RURAL 16 de agosto de 2018 Por Emilio Grande (h.) Expresó el presidente de la Rural Pedro Rostagno a LA OPINION. Evitó hacer un balance de la 111ª Expo, supeditado a una reunión de la comisión directiva.

FOTO M. LIOTTA ROSTAGNO./ El domingo en el acto inaugural planteó los problemas del sector.

Del jueves 9 al domingo 12 de agosto últimos se realizó la 111ª Expo Rural Rafaela y la región 2018, que incluyó una programación heterogénea para distintos públicos sobre el campo, la industria y el comercio.

Por este motivo, este cronista de LA OPINION entrevistó al presidente de la Sociedad Rural de Rafaela Pedro Rostagno. Del cuestionario enviado por escrito, que incluyó 10 preguntas, las primeras 5 evitó responderlas, porque está supeditado a la reunión de la comisión directiva en la que harán un balance sobre la Expo.

Las preguntas fueron las siguientes: 1) ¿Cuál fue el balance institucional de la Expo Rural 2018? ¿Cuáles fueron los aspectos más importantes y las cosas que se pueden mejorar para la próxima edición? 2) ¿Se puede estimar la cantidad de gente aproximada que hubo en los 4 días y el volumen de negocios, especialmente en el rubro de animales? 3) Se escucharon algunas quejas de expositores por el elevado precio de los stands y ponen en duda si volverán en 2019, ¿recibieron algunos comentarios similares? 4) Se anunció el retiro de Sebastián Operto, ¿ya tienen reemplazante o están buscando? 5) ¿Volverán en la edición 2019 los saltos hípicos como en años anteriores?

A continuación, se publican las respuestas del resto del cuestionario.

-Después del discurso con un rosario de reclamos a los gobiernos provincial y nacional, ¿esperan ser convocados junto a otros actores de la cadena de la agroindustria?

-En el tema Lechería se están llevando a cabo las reuniones de la Mesa de Competitividad, la última fue la semana anterior con la presencia del presidente Mauricio Macri. Como ha salido publicado en los medios, ha tomado un giro hacia la propuesta impulsada por CRA sobre la institucionalización del Mercado Lácteo.

-Frente a la crisis lechera, ¿por qué es tan difícil consensuar un precio más justo para los productores tamberos? ¿Cómo se revierte el cierre de más de un tambo por día?

-Porque no existen reglas claras, no hay transparencia ni institucionalización. En esa situación, los integrantes de la cadena que están por delante de la producción (la cadena se entiende desde el consumidor al productor, consumidor-comercio-industria-producción, y el Estado, que se lleva una gran porción a través de los impuestos) captan su renta y al productor solo el remanente. El cierre de tambos se resuelve solucionando lo anterior, reglas claras, transparencia, mercado institucionalizado, que van a determinar el precio y harán atractivo el negocio de producir leche.

-En la última reunión de la comisión directiva de la Rural con el funcionario nacional Alejandro Sammartino no fueron invitados los dirigentes de Meprolsafe, ¿cuál fue el motivo?

-Fue un pedido del Director Nacional Lácteo de reunirse solamente con los directivos de la Sociedad Rural de Rafaela.

-En los últimos 3 años hubo 2 inundaciones y ahora sequía, en un contexto de cambio climático. ¿Han implementado o piensan realizar medidas paliativas, por ejemplo eliminar el uso de herbicidas nocivos como el glifosato, la rotación de cultivos, frenar el desmonte?

-Compartimos las expresiones de la ministra de la Producción (de Santa Fe, Alicia Ciciliani) cuando se refirió a las Buenas Prácticas Agronómicas (BPA). El término nocivo es discutible, la mitad opina que sí y la otra que no, las BPA minimizan los riesgos. En el tema rotaciones, el productor sabe cuidar el recurso Tierra y lo hace. El exceso de siembra de soja de los últimos 15 años se debió a que las retenciones a los cultivos alternativos, trigo y maíz principalmente, los dejaban con rentabilidad negativa, por eso, cuando se les quitó el gravamen, automáticamente se aumentó el área sembrada de estos cultivos.

-¿Cómo afecta la actual crisis económica (aumento del dólar y de la inflación) y la excesiva carga tributaria al campo?

-Aumentando sus costos y quitando rentabilidad al negocio, por lo tanto se ingresa en zona de quebranto.