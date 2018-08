Antinomia. ¿Antinomias?

Por Héctor E. Puig (*)



Ante la muerte de las ideologías. Pienso que las ideas no han muerto solo cambiaron sus nombres. Entiendo que la mencionada grieta divide. No discrepo con las disidencias entiendo en eso de conceder más que en condenar. Aprecio los consensos y respeto los disensos. Pero tengo en claro que quiero un país donde sigan presos varios actores de la época oscura, pero no avalo los presos políticos. El país de la recuperación de 118 nietos. De la devolución de Aerolíneas y su rol de afianzar la soberanía. De YPF y su función esencial de regular el precio de los combustibles. De la extensión de redes ferroviarias haciendo hincapié en el desarrollo. De los servicios esenciales como el agua y su importancia vital. De la recuperación nuestra caja de jubilaciones y de los aumentos previstos (dos veces por año). De la Asignación Universal por Hijo, del matrimonio igualitario, de las de Empleadas Domésticas. De un manejo racional de la salud entendiendo que no tiene precio pero tiene un alto costo. De una política educativa que sea abarcativa tratando de ajustar los contenidos esencialmente a las salidas laborales. Creo que un país presente pero no dadivoso. Que intervenga en la regulación de las políticas generales. Que entienda que somos un todo y para todos debe gobernar.

No creo en un país donde se publicita eso de “Pobreza cero”, o “Revolución productiva” como si fuese una promoción de supermercado. Hoy es Macri, ayer De la Rúa, antes de ayer y en cuatro será otro y el mismo veneno desde hace más de 40 años. Hoy es posible seguir proyectos de ley, canales transmitiendo en vivo las sesiones legislativas para darte cuenta quién se sienta a debatir y quién está hablándote de falta de diálogo.

Creo que estamos viviendo un programa de destrucción llevado adelante con tan efectividad que en tan poco tiempo convirtió a un país desendeudado en el récord mundial de endeudamiento. Un plan que redujo el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones hasta sumergirlos en la lista de la precariedad. Que llevó las tarifas subsidiadas de su mínimo histórico a su máximo, al punto de volverlas impagables para la población. Que devaluó la moneda, aumentó el desempleo, la pobreza, la indigencia, la mortalidad infantil. Que destruyó el consumo, instalando la recesión y produciendo incluso la caída de la venta de alimentos esenciales como la leche. Que destruyó el sistema de investigación científica, paralizó los programas más innovadores. Que congeló los ingresos a los becarios y disminuyó el número de becas. Licuó el poder adquisitivo de las asignaciones sociales, aumentó el número de trabajadores alcanzados por el impuesto a la ganancia, redujo la inversión pública en educación y en salud. Que deterioró la democracia reinstalando la prisión política y mediante una ingeniería perversa e inconstitucional se aseguró un poder judicial complaciente y distraído.

Entiendo que no hay tal antinomia que estamos todos de un lado y algunos pocos del otro con ambiciones enormes, desproporcionadas ajenos al bien común. Todos los sectores sociales debemos estar unidos verticalmente por el destino común de la Nación. Se hace imposible pensar la política social sin una política nacional y se hace imposible pensar en una política nacional sin la unión vertical de todos los sectores involucrados »

No creo en un relato apocalíptico, creo en la integración y en un objetivo común: "El Bienestar General".



(*) Integrante Mesa de Trabajo Encuentro por Santa Fe.