De aquellos tiempos

Ese día estábamos sentados a la par, en el aula de la Escuela Pizzurno. El se había cruzado a la mía para no quedarse solo en la de al lado. Era el domingo 30 de octubre de 1983 cuando la democracia nos había permitido ser candidatos a concejales por el Partido Demócrata Progresista de Rafaela. Tiempos en los que el primer lugar de la lista y el segundo, así como todos y cada uno de los demás integrantes, invertían sus horas desde la apertura de los comicios hasta el cierre con el escrutinio incluido. No había divismo ni categorías superiores en esa labor y para nosotros siempre fue vocacional. Todos estábamos instalados en la mesa que nos habían asignado desde el comité local. Meses antes, más de un año, nos cruzábamos en las actividades que la extensa campaña preelectoral exigía: reuniones cotidianas, armado de plataforma partidaria, pegado de afiches, colgado de cartelería, pintado de tapiales, presencia en los medios de comunicación, y tanto más. Y ese atardecer de primavera, ambos muy ansiosos con el sistema nervioso alterado y el cigarrillo a discreción para sobrellevar los pocos votos, que nos desilusionaban por lo contundente de esa adversa realidad. Al día siguiente confirmamos que Luis Negro era concejal electo, y quien les escribe por pocos votos no había logrado su banca para acompañarlo. Pero una vez asumido que fue en el cargo, lo pudimos seguir viendo en las sesiones del Concejo Municipal de Rafaela en aquellos tiempos en los altos de la Biblioteca Municipal. Enfrentó desde la soledad de su estrado temas importantes que se empezaban a discutir en la ciudad. Volvíamos después de cada encuentro -y desencuentro- de ediles, caminando hasta su casa, repasando los temas y la jornada encendida como cada semana. Tenía un referente muy importante para su gestión que fue Mario Verdú, a quien recurría o con quien departía casi todo lo político partidario, especialmente en las reuniones de la Junta Local del PDP. Siguió ese derrotero hasta donde pudo y aunque fue electo en cada una de sus candidaturas, decidió retirarse de la actividad. Pero antes habíamos compartido un vuelo de cabotaje desde Sauce Viejo hasta la capital del país para asistir a un congreso nacional partidario que tuvo como anécdota haber viajado al lado de Sandro que descubrimos detrás de un diario que permaneció sobre su rostro para esconderlo en todo el trayecto. Y la vida cada tanto nos encontraba, en lugares menos gratos quizás, despidiendo a gente apreciada por ambos, o buscando en él alguna consulta profesional como abogado para resolver cuestiones imprevistas. Los últimos tiempos apenas eran saludos a la distancia, muchas veces respondidos desde su bicicleta deportiva atravesando barrios por la tarde. Pero siempre desde el recuerdo, desde el reconocimiento y desde el afecto hacia él, que tal vez era mutuo. Lo conocimos cuando nos daba sus amenas clases en el Instituto Superior del Profesorado N° 2 en el edificio de la vieja Escuela Normal en los años 70, y después fuimos colegas en ese lugar cuando integrábamos las mismas mesas de exámenes. Hombre de calle y de códigos. Es nuestra mirada, habrá otras parecidas o diferentes, y está bien. Y hoy desde este resumen de acontecimientos vividos con su figura, damos testimonio de su gentil presencia, su solidaridad, su don de gentes, su generosidad, su sensibilidad. Por descontar, su elegancia. En muchos casos valores un tanto olvidados en estos días.



(*) Luis Negro, el “Lito”, abogado, exconcejal del PDP, que falleció el miércoles 08 de agosto de 2018.

(*) Profesor Raúl Vigini, concejal no electo