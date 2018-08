Comparaciones, Argentina y Chile

Sr. Director:



Decidí escribir esta Carta en respuesta a un lector de LA OPINION que dejó un mensaje en el Opifón sobre una columna que publiqué en este Diario el pasado 8 de agosto.

Estimado “desconocido ilustre” del Opifón, que es un espacio que permite al ciudadano de a pie a expresarse, más allá que el anonimato le da lugar a las personas a opinar de la manera que lo considere, según sea su capacidad de ideas, de pensamientos.

Personalmente y respeto a todas las opiniones, no estoy de acuerdo con los anónimos, dado que mi derecho a réplica caerá en un vacío existencial. La palabra “anónimo”, viene del griego “Anonymous”, sin nombre.

Para responder, dado que el escrito se supone fue dirigido hacia mi persona, al menos por el apellido, no puedo enunciar sobre lo que hubiese sido, o lo que hubiere ocurrido, si tal o cual situación, se producía.

La realidad, es la única verdad y esa verdad también puede ser relativa.

Las comparaciones suelen generar polémicas, por ejemplo Chile tiene aproximadamente 18.500000 habitantes, sobre una superficie de 756.102 Kms2 y Argentina 44.800000, sobre una superficie de 2.780.000 Kms2.

¿Qué significa esto? Que cada pueblo genera su propia idiosincrasia y cada pueblo tiene sus propios pareceres, una vez un amigo me dijo en los años 70, “Chile es una colonia inglesa, con un ejercito alemán”, era su opinión.

La vida y sus avatares, continúa en unos y otros, mi opinión no cambiará su forma de pensar, cada cual tiene sus principios y ser decente como ciudadano, es lo más importante.

Mi lugar de encuentro es Jalito y café mediante podremos charlar de este y otros temas, mis aprecios.



Juan Carlos Fessia

Rafaela