Pidieron 10 años de prisión para De Vido

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La Oficina Anticorrupción (OA), querellante en la causa por la tragedia ferroviaria de Once, solicitó ayer que se condene al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido a la pena de diez años de prisión.

El organismo que conduce Laura Alonso consideró al detenido ex funcionario partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones a 789.

Además pidió la inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas, en su alegato en una nueva jornada de juicio a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Capital Federal.

Los representantes de la OA también solicitaron que se condene a Jorge Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, a la pena de 3 años y 3 meses, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.