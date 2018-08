El maíz finaliza pobre campaña y con expectativas para la nueva SUPLEMENTO RURAL 16 de agosto de 2018 Redacción Por Se obtuvieron rendimientos promedios mínimos que fluctuaron entre 10 - 25 - 30 qq/ha y rendimientos promedios máximos entre 45 - 50 qq/ha, con máximos en lotes puntuales de 55 qq/ha. Un 90% del trigo implantado presentó estado bueno a muy bueno con muchos lotes en estado excelente, un 7% en estado bueno a regular y un 3% en estado regular.

FOTO SEA TRIGO./ Con buena germinación en pleno proceso de crecimiento en el centro del departamento Castellanos.

Los pronósticos enunciados se cumplieron parcialmente, las condiciones de estabilidad, bajas temperaturas, escasa nubosidad, bancos de niebla y heladas, fueron las características climáticas que predominaron en la semana.

Las mismas alternaron con un par de días de inestabilidad climática, con lloviznas y precipitaciones de bajos montos pluviométricos que fluctuaron entre 1 y 10 mm, particularmente en los departamentos del noreste y sureste del área de estudio. Condición que mantuvo los porcentajes de humedad ambiente, relativamente medios a altos.

Las tareas realizadas en la semana fueron principalmente tres:

a) En los departamentos del norte del área, favorecidos por las condiciones ambientales, continuó el proceso de siembra del girasol con buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra.

b) Prosiguió lento el ritmo y el movimiento de las cosechadoras, que avanzaron sobre los lotes de maíz de segunda, regulados por los porcentajes de humedad ambiente y del grano, que continuó sin disminución a valores óptimos.

Lográndose un grado de avance del orden del 90%.

c) De acuerdo a los estados fenológicos de los cultivares de trigo, continuaron las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados.

Para el período comprendido entre ayer miércoles 15 al martes 21 de agosto de 2018, los pronósticos prevén desde el inicio hasta el viernes 17 (a la noche), estabilidad climática, días soleados, temperaturas medias diarias bajas, posibles heladas y escasa nubosidad, con progresivo aumento de la misma, con el transcurso de los días en todos los departamentos. A posteriori y hasta el domingo 19, inestabilidad y alta probabilidad de lloviznas y precipitaciones de bajos montos pluviométricos (1 y 20 mm), con ambientes húmedos, en toda el área y a partir del lunes 20 hasta el final del período, nuevamente la estabilidad y buenas condiciones climáticas por la presencia de un centro de alta presión.

Las temperaturas medias diarias fluctuarían entre mínimas de -1 a 15 ºC y máximas de 12 a 29 ºC. Las previsiones climáticas descritas permitirían la realización de las diferentes actividades en los distintos sistemas productivos en cada zona, dependiendo de las probabilidades de inestabilidad y porcentajes de humedad.



MAIZ TARDIO

(DE SEGUNDA)

El proceso de cosecha continuó regulado por las condiciones ambientales y los porcentajes de humedad ambiente y de grano (17 a 23%), que rantelizaron el ritmo en comparación con la semana anterior. El mismo presentó un grado de avance del orden del 90%, con un progreso en la semana de 10 puntos y en comparación con la campaña pasada un adelanto de 3 puntos.

Los gastos de secada, para el acondicionamiento del cereal continuaron, siendo el indicador extra, que se presentó desde el comienzo y un costo más, ante la pobre campaña.

En la semana se obtuvieron los siguientes rendimientos promedios mínimos que fluctuaron entre 10 - 25 - 30 qq/ha y rendimientos promedios máximos entre 45 - 50 qq/ha, con máximos en lotes puntuales de 55 qq/ha. Estos resultados continuaron reflejando los diferentes escenarios en los que se desarrolló el cultivo y sus consecuencias.

Se observó, en toda el área, el siguiente estado fenológico: R “estados reproductivos” R6 (madurez fisiológica).



TRIGO

Con el transcurso de los días y con la evaluación de las condiciones ambientales registradas, calificadas como óptimas, con disponibilidad de agua útil en los suelos, buena muy buena nutrición y temperaturas bajas (frío), uniformidad de lotes, muy buen stand de plantas y procesos de fertilización concretados, fueron los indicadores que dieron un sostenido aumento a las expectativas en el sector productivo, que hace tiempo no se percibía por este cultivo.

Un 90% de lo implantado presentó estado bueno a muy bueno con muchos lotes en estado excelente, un 7% en estado bueno a regular y un 3% en estado regular. Este último porcentaje fue consecuencia de la frecuencia de heladas, particularmente en los lotes con cultivos de ciclo intermedio y cortos, escaso a mínimo desarrollo vegetativo, donde se reflejó el impacto de las bajas temperaturas y no estuvo mostrando recuperación hasta la fecha.

No se detectó la presencia de enfermedades ni plagas.

Se observaron, los siguientes estados fenológicos: 1 “crecimiento de la planta” 14 (cuatro hojas desarrolladas), 2 “macollaje” 21 (un tallo principal y un macollo), 23 (un tallo principal y tres macollos), 25 (un tallo principal y cinco macollos), 3 “elongación del tallo” 31 (primer nudo detectable), 32 (segundo nudo detectable), 33 (tercer nudo detectable) y lotes más avanzados en 37 (hoja bandera visible) y muy puntualmente en 39 (lígula de hoja bandera visible).



GIRASOL

Bajo condiciones ambientales casi óptimas, fue avanzando la incorporación de lotes al proceso de siembra del cultivo, el cual presentó un grado de avance del orden del 30%, representando aproximadamente 38.000 ha, principalmente en los departamentos del norte, en mayor proporción los del

noreste del área de estudio.

Recordando que la intención de siembra representaría aproximadamente unas 124.000 ha.

Se observó que el proceso de emergencia estuvo retrasado, consecuencia de las bajas temperaturas registradas y con ciertos interrogantes ante la probabilidad de heladas tardías.

Ante los pronósticos de estabilidad climática, se continuaría con el movimiento de equipos y máquinas sembradoras en los departamentos del norte del área de estudio.