La vaquillona de tambo está sufriendo un fuerte retraso

Los conocedores del mercado lechero y ganadero repiten a diestra y siniestra que el valor histórico de una vaquillona de tambo adelantada (cerca de parir), dependiendo de su calidad genética, oscila entre 5.000 y 6.000 litros de leche. Y a esos valores se iba acomodando al cierre del primer cuatrimestre, cuando corrida y devaluación mediante todo se descontroló. Además la crisis hizo que haya una sobreoferta de animales, ya que muchos tambos pugnan por salir del sistema de producción y vender sus hembras.

Como el valor de la leche ya ha superado claramente los $ 7 en la Argentina, en remates realizados en Córdoba y Santa Fe, los precios promedio de la vaquillona apenas superaron los 4.000 litros de leche. Pero además la crisis ha obligado a extender los plazos y hubo operaciones que se hicieron en hasta 10 cuotas.

En el marco de la Expo Rural Rafaela, el martillero Miguel Romano tuvo que trabajar mucho para lograr precios que se aproximan a lo que pedían los vendedores, aunque no logró que se vendieran algunos conjuntos de muy buena calidad, aunque algo atrasados, que tenían pretensiones en torno a los 40 mil pesos.

Así y todo el remate en la Expo Rural Rafaela fue de los mejores, si se mensuran los precios logrados en remates de las principales provincias lecheras, ya que las 146 vaquillonas vendidas se acercaron a un promedio de $ 31.200, con máximos de $ 45.000 y mínimos de 26.000.

“Yo te diría que el remate fue tranquilo, pero hay que trabajar para actualizar los precios, es necesario que vayamos acomodando los valores a los nuevos precios de la leche, y defender el valor de la vaquillona, y por supuesto achicar los plazos de pago”, indicó Miguel Romano, martillero de la Cooperativa Guillermo Lehmann. Añadió que lo pesado del mercado se explica que en “el sector no tiene pasto, ni tiene plata, y además no hay comida y la que hay es cara”. Cabe destacar que el plazo de pago fue de 90 días o 6 cuotas, y que las vaquillonas en edad de servicio se vendieron en el orden de los $ 16.200. La vaquillonas intermedia y las terneras promediaron los $ 12.200, y si se los mensura por peso, aproximadamente $ 60 por kilo. Todo se comercializó con plazos de 90 días o 6 pagos.



RECORD POR UN

TORO DE LA LILIA

En toros la venta fue más ágil y se comercializaron 19 machos con un promedio de $ 75.000. El precio máximo lo logró un excelente toro de cabaña La Lilia de Barberis de Colonia Aldao que se vendió a $ 185.000 tras una fuerte puja entre 3 interesados, aunque al final lo compró la firma Godio Hermanos de la zona de San Jerónimo Norte, del centro de Santa Fe.

Los toros raza Montbelliarde, raza francesa que es doble propósito y tiene un club de seguidores en Argentina, promediaron los $ 50.000 con un máximo de $ 65.000, en tanto que los machos Jersey se vendieron en torno a los 430.000 con un máximo de $ 40.000.



CORDOBA REPLICAN

LOS PRECIOS

La lucha por lograr 38 y 40 mil pesos por vaquillona fue infructuosa en dos remates de Pozo del Molle y Villa Nueva en la provincia de Córdoba. En ambos remates de Córdoba los precios se movieron en torno a los 30 mil pesos.

En un remate realizado el 4 de agosto en las instalaciones de la Sociedad Rural de Pozo del Molle, organizado por la firma Remates Rurales salieron a la venta 290 vaquillonas preñadas y al parir, 100 vacas en ordeñe y 40 vacas secas preñadas, 220 vaquillonas para entorar y 110 terneras.

Muy buenas vacas y vaquillonas del tambo de Fernando Dihel (productor de Ucacha) se movieron entre $ 32.000 y 33.000, con un máximo de $ 37.000, en tanto que las hembras provenientes de un tambo de Omar Brignone (cese de actividad) tuvieron un precio sensiblemente menor.

En general las vacas y las vaquillonas adelantadas se movieron en torno a los $ 30.000 y $ 32.000, con mínimos de $ 28.000 y máximos de $ 37.000. Las más de 200 vaquillonas para entorar se comercializaron en valores de $ 15.000 a $ 20.000 y las terneras se vendieron de $ 8.000 a $ 12.000.

En total fueron 350 vacas en producción y la vaquillona preñada al parir, entre ellas 50 vaquillonas provenientes de Pronotti (Eusebia). El promedio estuvo entre $28.000 y 32.000.

En este remate los plazos para vacas eran de 8 cuotas, con pago contado de comisión e IVA corto. Otra opción era un solo pago a 120 días. Los compradores eran principalmente de Sacanta, Luján, y Villa María. Gabriel Celada, uno de los titulares de la firma consignataria, indicó: “El remate estuvo muy duro sobre todo para la vaca en producción. Es evidente que los tambos están muy restrictivos”.

Algo similar aunque con ventas más ágiles fue el remate del pasado viernes 10 de agosto en las instalaciones de la firma Scaglia en Villa Nueva, Córdoba, en donde 150 vacas en producción de un tambo de la zona de Santa Rosa de Río Primero se comercializaron entre $ 28.000 y $ 32.000, las vacas secas entre $ 25.000 y $ 27.000, en tanto que vaquillonas de establecimientos de la zona se vendieron entre $ 27.000 y $ 32.000.

Las vaquillonas en edad de servicio se movieron entre $ 13.000 y $ 14.000 y las terneras en el orden de $ 60 el kilo (Fuente: Todoagro).