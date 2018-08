Nueva escalada del dólar Nacionales 16 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 16 (NA). - En otro día caliente, el dólar recuperó ayer 30 centavos y cotizó a $ 30,68 para la venta, el nivel récord del lunes, pese a que el Banco Central jugó fuerte y realizó tres subastas en las que se desprendió de reservas por US$ 781 millones, en un intento por frenar la corrida que sacudió a la plaza.

De acuerdo con lo informado por la entidad monetaria, se realizaron tres subastas a lo largo del día en las que ofreció US$ 1.600 millones, de los cuales fueron adjudicados US$ 781 millones, que se suman a los US$ 200 millones del día anterior.

Con este nuevo valor de 30,68 pesos, la moneda se devaluó 1%, mientras que en la región se verificaron las siguientes caídas: el real perdió 0,91%; el peso mexicano, 1,69% y el chileno, 0,22%.

"Dolarización de portafolios abultó la demanda de divisas exigiendo intervenciones oficiales para abastecerla", comentó el operador cambiario Gustavo Quintana.

En tanto, las reservas del Banco Central registraron una fuerte caída de US$ 1.617 millones y se ubicaron en US$ 54.641 millones. En lo que va de agosto, la entidad que conduce Luis Caputo perdió US$ 3.355 millones y en el año la caída se ubica en US$ 414 millones, ya que a fin de 2017 estaban en US$ 55.055 millones.