Rechazan la recusación contra el juez Bonadio

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La Cámara Federal porteña rechazó ayer la recusación que el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli presentó contra el juez federal Claudio Bonadio, a quien intentó apartar de la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno, en el que detalla pago de presuntos sobornos de empresarios a funcionarios kirchneristas.

El juez Leopoldo Bruglia rechazó la recusación de Parrilli, quien había recusado a Bonadio porque consideró -al igual que lo haría poco después la ex presidenta Cristina Kirchner- que debía sortear el expediente y no ser él quien investigue.

La recusación, tal cual prevé el procedimiento, son definidas de manera unipersonal y por eso el rechazo del planteo lleva sólo la firma de Bruglia, aunque ahora la apelación seguirá su camino hacia Casación Penal.

En tanto, aún permanecen en pie los planteos de recusación y pedidos de nulidad de la investigación que hizo la senadora Kirchner el día de su indagatoria, el pasado lunes, y el que formuló este miércoles el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta.

La recusación de Cristina Kirchner ya fue rechazada por Bonadio y ahora deberá ser analizada por la Cámara Federal: la ex presidenta denunció que fueron "elegidos a dedo el juez (Bonadio) y el fiscal (Stornelli), éstos decidieron armar una nueva causa y auto colocarse como competentes para manejarla y sacarla a la luz, como parece ser una costumbre en el fuero federal, cuando las circunstancias políticas resultaran apropiadas".

Por el planteo de Cristina Kirchner, la Cámara Federal llevará adelante una audiencia este jueves y luego resolverá los planteos, pudo saber NA.