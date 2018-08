Cuando algo nos toca el corazón…

El próximo viernes 17 de agosto, a las 21 horas ,se llevará a cabo el séptimo concierto del Ciclo de Música Popular de la Asociación Cultural Otras Voces, con la presentación del dúo Verónica Condomí - Matías Betti , compartiendo “Verdeado Dulzor”, en la Sala Sociedad Italiana del Centro Cultural Municipal.

En “Verdeado Dulzor”, Verónica Condomí y Matías Betti recrean músicas de autores argentinos y composiciones propias utilizando instrumentos de diferentes orígenes y épocas: la voz, el stick, la guitarra, la kalimba, la caja y el bombo. Las canciones del repertorio fusionan las raíces folclóricas y el rock de nuestro país, revisitando temas de Spinetta, Yupanqui, Charly García, Divididos y Ceratti, entre otros.



LA VOZ Y LA INMENSIDAD

Antes de su presentación, Verónica dialogó con LA OPINIÓN:

- ¿Cuándo y cómo nace tu vínculo con la música?

- Hago música desde muy chiquita porque en mi familia había músicos, cantores y compositores. Mis padres, mis tíos, tenían a la música como algo fundamental. Crecí en ese medio, y así me fui nutriendo.

- ¿Cuales fueron los momentos más significativos en este camino?

- Un momento muy importante fue cuando en segundo grado me tocó hacer una presentación en la tele acompañando con el coro de la escuela. A partir de ese momento empecé a ser parte del coro, la guía de primera voz, aunque el coro estaba formado por chicos de quinto, sexto y séptimo, y yo estaba segundo grado.

A partir de ese momento por sugerencia de mi maestra de escuela de música, que era Norma Romano, hize una prueba para entrar al coro de Niños del colón, del cual fue parte. Eso fue muy importante para mí.

- ¿ Cómo te vinculas con la música ancestral?

- La primera vez que escuché una voz que ,me dio la sensación de inmensidad, y conexión con el infinito, fue cuando escuché a Jeronima Sequeira, una cantora coplera de los valles calchaquíes, específicamente de Tucumán. Ahí entendí que había otra cosa que yo no había captado antes, ni grabado ni en vivo.Y tuve consciencia que había otra forma que yo no había explorado. A través de mi aprendizaje de las Artes Marciales, sobretodo del Tai Chi, entendí la conexión entre el cuerpo y el fluir de la respiración y pude comprender la conexión natural de la voz con el cuerpo y dela conexión de la voz con el resto del universo.



EL CORAZÓN

- ¿Qué cosas te inspiran cuando cantás?

- Sobre todo en la composición dejo que algo baje, no lo planeo. Cuando algo me toca el corazón queda plasmado de alguna manera en una canción.

Eso me inspira, lo que me toca el corazón, por eso a veces elijo canciones que no son mías, y las hago propias al menos un ratito.

- ¿Cómo es tu vínculo con el público?

- Sencillo, simple, y por eso, íntimo y profundo. Siento que lo que tengo para contar a través de la música, llega, y se produce un ida y vuelta. Eso me alegra y me entusiasma seguir.

- ¿Tienes proyectos?

- Cumplimos cuarenta años de dúo con Liliana Vitale, es un dúo mítico de los años setenta. El año pasado grabamos un disco que se llama Elementales, y que este año estamos presentando. Por otro lado, tengo un dúo con Matías Betti, con quienes vamos a Rafaela, y estamos terminando grabando nuestros primer CD. Es un repertorio amplio que abarca diferentes autores argentinos, de diferentes géneros. Desde coplas anónimas, temas propios, y temas de Atahualpa, de Spinetta, de Ceratti, de Divididos, de Charly.

EN RAFAELA

En la apertura del recital se presentarán Ana Clara Piovessano en voz y flauta traversa, José Levrino en guitarra y Giuletta Beltramino en percusión y voces, quienes interpretarán un repertorio de música popular argentina.

Con la finalidad de lograr un contacto más cercano entre los músicos y los espectadores la sala se armará con mesas y sillas contando con un servicio de cantina. La reservas de las mesas se deberán realizar por WhatsApp al teléfono 3492 15 609927 ó al correo [email protected]

Esta actividad se realiza con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura y la colaboración de la Secretaría de Cultura de la Municipal de Rafaela.