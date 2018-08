"Esto no termina acá" Policiales 16 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Fue mucho tiempo de trabajo. Había alivio en las caras de los fiscales. Pero como bien hicieron referencia, "esto no termina acá". Esto sigue y aún restan pasos para continuar. "Siempre hemos hecho referencia a los recursos, eso sí es una realidad. El tiempo, teniendo en cuenta los recursos dada la complejidad del caso, no termina siendo mucho. No obstante sin duda que es una situación o un aspecto a mejorar, pero quiero dejar en claro que el pasado lunes hemos logrado la detención, hoy -por ayer- se logró la prisión preventiva y todavía tenemos que seguir. Esto no finaliza acá, estamos satisfechos por haber individualizado, visibilizado a esta persona, pero nuestro trabajo continúa. Tenemos que dar un paso más, que es la condena del imputado. Este es el comienzo de otra etapa en post de esa condena", dijo al respecto Vottero.



MAS RECURSOS

Sobre el cierre de la conferencia de prensa, Vigo hizo referencia a las mejoras, a lo que se vendrá. De eso, resaltó en su agenda están anotadas las mejoras, completando con la intención de hacerse cargo de la proyección del plan de trabajo que debe incluir en un sistema acusatorio "en el que no se obtienen pena si no es con prueba", dijo ante la prensa.

Además agregó que "las condenas que obtienen los fiscales es porque se obtienen evidencias que se convierten como juicios abreviados donde el imputado admite la culpabilidad finalmente por la contundencia de la investigación o en juicios orales", completó.