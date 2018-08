Messi y un dilema ético Deportes 16 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO SE BAJO. Messi no jugará más en la Selección en lo que resta del año.

El Mundial no ha terminado para la Selección Argentina, en términos de repercusiones; esa perezosa renovación que evidentemente no ha llegado en tiempo y forma, ahora debe hacerse de manera traumática ya que, sigue la eterna abstinencia de títulos que alcanza a un cuarto de siglo con el aditamento, de una cruel fecha de vencimiento para la prestación de la mayoría de esta generación tan brillante en lo individual, como frustrante en lo colectivo.

Ya anticipábamos desde esta Sala de Prensa que, al regreso de La Alcudia, se producirían algunas novedades que podrían despertar, nuevamente, otro debate nacional alrededor de la figura de Lionel Messi.

Lionel Scaloni llamó a Messi para convocarlo para los amistosos del seleccionado argentino de 2018 y recibió la respuesta menos esperada. Leo le avisó al DT interino de la Selección que no solo no piensa jugar los amistosos de este año ante Guatemala y Colombia en Estados Unidos, sino que dejó un enorme manto de duda para la Copa América de 2019, el próximo gran compromiso de Argentina.

La última vez que se lo vio a Leo con la camiseta albiceleste fue a fines de junio, luego de la derrota ante el seleccionado francés, que dejará a la Selección fuera del Mundial de Rusia en octavos de final.

Esto no significa que haya renunciado a la Selección, ni mucho menos: después de Brasil 2014, Leo tampoco participó de la primera fecha FIFA posterior al Mundial.

Por otra parte, sin siquiera un candidato firme a quedarse con el cargo de entrenador, el encargado de comenzar con la renovación en la Selección argentina será Lionel Scaloni. Confirmado como técnico interino hasta, por lo menos, diciembre, el DT estará a cargo de la Albiceleste en los amistosos de septiembre contra Guatemala y Colombia y, también, en las otras dos fechas FIFA que quedan antes de fin de año.

Scaloni sabe que su tarea será dejarle una base a quien se haga cargo del combinado nacional a partir de 2019 y, por eso, tras consagrarse campeón del torneo de L'Alcudia con el Sub-20, ya comenzó a diagramar la lista de convocados para los partidos del próximo mes en Estados Unidos. Una nómina que comenzará a marcar el cambio de era alrededor de la Selección, en la que habrá muchos jóvenes y se esperan algunas sorpresas.

El contrato firmado por la AFA para los dos partidos en suelo norteamericano exige la presencia de, al menos, siete jugadores que hayan formado parte del plantel que estuvo en Rusia 2018. Con eso en mente, Scaloni planea darles prioridad a los futbolistas con menos rodaje en la Albiceleste. Los que casi con seguridad irán a la gira son: Franco Armani, Paulo Dybala, Cristian Pavón, Giovani Lo Celso, Gabriel Mercado, Nicolás Tagliafico y Maximiliano Meza.

En cuanto a los históricos, por ahora ninguno tiene garantizado su lugar. Aunque tampoco hay nadie descartado, más allá de Javier Mascherano y Lucas Biglia, que ya anunciaron el final de sus ciclos en el seleccionado.

Parte importante del trabajo de Scaloni durante estos meses será asentar en el plantel a algunos futbolistas jóvenes que ya pasaron por el combinado nacional y que estuvieron cerca de quedar en la lista definitiva de la Copa del Mundo, pero no pasaron el corte. Las fijas para los amistosos son: Mauro Icardi, Lautaro Martínez, Ramiro Funes Mori, Gerónimo Rulli, Germán Pezzella y Leandro Paredes.

El DT interino tendrá, como máximo, seis partidos para probar nuevos nombres, que hasta aquí no tuvieron la chance de ponerse la Albiceleste. Y en su búsqueda mirará tanto al fútbol local como al exterior. Dos de los que seguramente aparecerán entre los convocados son Santiago Ascacíbar, quien apareció entre las opciones mundialistas de Sampaoli pero nunca tuvo chances reales, y Matías Vargas, el atacante de Vélez que fue una de las grandes revelaciones de la última temporada de la Superliga.

En consecuencia, el tema Messi, sigue y probablemente, seguirá instalado como un tema polémico en la órbita de la AFA. A esta altura de su carrera y de su relación con el combinado nacional, el tema tiene mayor relación con lo ético que con lo deportivo; el rosarino lo ha dado absolutamente todo y ciertos logros no se concretaron por ese misterioso capricho que rodea a este juego, en tiempos de grandes paridades.

Con lo cual infiero que Messi está sometido a un tironeo que no termina de resolver ni con un “hasta siempre”, ni con un “hasta luego” y si a esto se le suma el hermetismo que el propio jugador difunde, poco margen de acción tiene el interino entrenador y quien se haga cargo en los próximos tiempos de elaborar una estrategia para refundar esta cuestión.

Siento que más temprano que tarde, habrá que pensarlo todo sin su presencia y proceder a darle vida a una nueva gestión en todos los aspectos y este sigue siendo un punto álgido que incide en la elección del nuevo entrenador y con la calidad de las ofertas para ese cargo.

Messi se alejó una vez más de la selección, un dato enfático de una realidad que como ha dicho paradójicamente, un fanático del Barsa, “lo que no tiene ese remedio”