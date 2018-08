La economía según los economistas rafaelinos

Cada vez que la economía argentina ingresa en una tormenta, los expertos buscan aportar análisis para que los no especialistas entiendan lo que sucede y se preparen, si es necesario, para lo que pueda venir. Por estos días los economistas son los que deben hacer horas extras y en Rafaela se ha consolidado, en los últimos años, una pequeña comunidad de analistas de la realidad económica que crece en exposición debido a que aparecen en las radios, en los diarios, en los portales o en la televisión local.

Fernando Camusso, Guillermo Briggiler y Maximiliano Tessio integran ese círculo (no rojo, lejos de ello) de economistas que ayudan a entender los problemas de la economía, desde las corridas cambiarias hasta el déficit de las cuentas públicas y cómo nos afectan en nuestra vida cotidiana.

Quizás por eso, porque son de acá y están cerca, desde la Junta Distrital del Partido Demócrata Progresista organizaron una charla debate bajo el título "Actualidad económica local y nacional", es decir buscaron que los especialistas brinden su mirada de lo que pasa en la Argentina pero también profundicen sobre cómo afecta eso a esta ciudad y la región.

En la Biblioteca Sarmiento Camusso, Briggiler y Tessio fueron de aquí para allá con todos los temas como si estuvieran en la misma tormenta que la Argentina. Pero un rato antes dialogaron con la prensa que se acercó a espacio cargado de madera y libros que pertenece al Centro de Empleados de Comercio.

Briggiler admitió entre sonrisas que "hablar de economía es complejo en medio de una economía revuelta". Dijo que el déficit fiscal es uno de los factores que explica estos malos muy malos que soporta la Argentina. "Con el gobierno nacional anterior se financiaba con emisión monetaria, lo que se llama impuesto inflacionario, lo cual es malo porque recae sobre los que menos tienen. Ahora, este gobierno, para evitar la máquina de hacer pesos recurre al endeudamiento. Y coloca deuda en los mercados internacionales. Pero cuando un país como Turquía, que es emergente como Argentina, entra en crisis arrastra a todos, incluidos a nosotros. Eso explica en parte esta tormenta", sostuvo.

Briggiler también admitió que "la eliminación del Fondo Sojero es doloroso porque es un impuesto coparticipable que afecta a provincias y municipios, pero probablemente el gobierno nacional no tuvo más remedio".

Por su parte, Camusso, señaló que "la economía argentina está en una posición muy vulnerable, el riesgo país ha aumentado muchísimo y encima no podemos frenar las corridas más allá de las medidas adoptadas por el Banco Central y el Ministerio de Economía". Para el economista "hoy es difícil observar una luz de esperanza, la situación es complicada".

"La desconfianza del mundo en nuestro país ya estaba. Desde enero de 2018 venimos tomando malas medidas en el plano local, a lo que se suma la tormenta internacional. Los cuadernos de la corrupción no ayudan", agregó Camusso sobre el impacto de las causas judiciales por las coimas en la economía real.

En tanto, Tessio consideró que "hay factores que nos permiten ser razonablemente optimistas, si bien nos esperan meses difíciles, hay elementos para tener confianza de que las cosas mejorarán a partir del aporte de los sectores como el campo". "La palabra ajuste es antipática, pero es necesario para avanzar hacia un modelo distinto, de crecimiento", sostuvo.