32 Años de cárcel al autor del homicidio de Lucas Ayala Policiales 16 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Fernando Ramón Díaz de 42 años fue condenado a 32 años de prisión como autor penalmente responsable del homicidio calificado (por el empleo de arma de fuego) de Lucas Emanuel Ayala. Además, fue condenado como autor del delito de tentativa de homicidio calificado (por el empleo de arma de fuego) en perjuicio de otra persona. Así lo resolvió por mayoría el tribunal pluripersonal compuesto por los jueces José Luis García Troiano (presidente), Jorge Pegassano y Rodolfo Mingarini.

Por su parte, Laura Andrea D’Angelo de 34 años –pareja de Díaz– fue condenada a siete años de prisión como partícipe secundario del delito de homicidio calificado (por el empleo de arma de fuego) de Ayala.



SATISFACCION

Luego de conocer el fallo, la fiscal Cristina Ferraro dijo que “aguardaremos los fundamentos, no obstante estamos conformes con la resolución del tribunal”. La funcionaria del MPA agregó que “si bien habíamos solicitado prisión perpetua para las dos personas, la satisfacción se debe a que se condenó a ambos en el marco de un juicio que fue muy difícil y complejo. Entendemos que es muy importante la condena, porque si no, se hubiera generado una situación de impunidad muy grave”.

“Analizaremos los fundamentos –reiteró la fiscal–, pero entendemos que el tribunal tuvo en cuenta las circunstancias y situaciones del contexto que se dieron en relación a los testigos”. En tal sentido, Ferraro también dijo que “estudiaremos los pasos a seguir en relación a la investigación de otros delitos conexos. No sólo el falso testimonio de los testigos del homicidio, sino también el presunto falso testimonio de personal policial de la comisaría número 21 de Arroyo Aguiar en relación a la tentativa de homicidio”.



LOS HECHOS

El homicidio de Ayala fue cometido el jueves 21 de abril de 2016 en la intersección de calle Perú y la avenida Perón. “Alrededor de las 16:00, Díaz llegó en una moto al lugar en el que estaba la víctima y le disparó por la espalda en reiteradas oportunidades con un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros”, recordó Ferraro. “Ayala sufrió el impacto de tres proyectiles, los que le causaron heridas que le ocasionaron la muerte de forma inmediata”, agregó.

La funcionaria del MPA indicó que “Díaz llegó al lugar del hecho en una moto que era conducida por D’Ángelo”. En tal sentido, manifestó que “luego de dispararle a Ayala, Díaz se subió a la moto y escapó del lugar junto a la mujer”.

La fiscal también brindó precisiones acerca del segundo hecho delictivo por el que se condenó a Díaz. “Ocurrió el lunes 11 de abril de 2016 alrededor de las 19:00. La víctima fue un hombre que estaba con su pareja en inmediaciones de la avenida Blas Parera al 6.900. El condenado le disparó en al menos tres oportunidades, y le impactó un proyectil en la zona ilíaca derecha, lo que le ocasionó una herida que motivó una intervención quirúrgica en el hospital José María Cullen”, informó la funcionaria del MPA.

“Díaz llegó al lugar en una moto que conducía su pareja, y en la que además era trasladado un menor de edad –presuntamente hijo de ambos. Antes de realizar los disparos, Díaz y D’Ángelo descendieron del vehículo, increparon verbalmente a la víctima y a su pareja y los agredieron físicamente”, concluyó.