Barcelona fue mucho más Deportes 16 de agosto de 2018 Redacción Por COPA JOAN GAMPER

FOTO WEB FUE SUPERIOR. / De la mano de Messi, Barcelona goleó a Boca.

El trofeo Joan Gamper es una patente en la ciudad de Lionel Messi. Por eso, para el Barcelona, la ocasión servía para presentarles a sus aficionados los refuerzos y el plantel completo para encarar la temporada 2018/2019. Sin embargo, en Boca no lo tomaron como un amistoso: "No venimos a hacer turismo", había sentenciado Guillermo Barros Schelotto en la previa. El bicampeón del fútbol argentino no viajó para experimentar la nueva sensación de enfrentar al capitán de la selección. Boca fue a España a ganar, a ratificar su buen momento en el fútbol argentino e ilusionarse con poner una cruz sobre la fecha y no olvidárselo jamás. No obstante, el local, a través de su jerarquía internacional, hizo la diferencia y se quedó con el trofeo al imponerse por 3-0, con goles de Malcom, Messi (ambos en el primer tiempo) y Rafinha.

Los de Guillermo Barros Schelotto se plantaron en el Camp Nou con seriedad. Así y todo, no le alcanzó y fue vencido con goleada. Porque Barcelona es Barcelona. No lució como puede hacerlo, pero sus nombres mundialmente importantes hicieron la diferencia que el Xeneize, muchas veces, suele hacer en el ámbito local.

Fue la primera vez de Messi enfrentando a Boca, aunque solo lo hizo por 45 minutos, en los que fue el mejor junto a Coutinho.